Инсценировка аварий и порча имущества: жители Эстонии придумывают все более изощренные способы, чтобы выманить деньги у страховых

«Может показаться заманчивым использовать страховку, чтобы заменить старую вещь на новую, но износ или старение имущества не считаются страховым случаем. Страховые компании не учитывают такой риск при расчете страховых платежей. Когда такие мошенничества становятся частыми, это приводит к повышению платежей для всех, так как нам приходится покрывать и убытки от подобных махинаций», - сказала она.