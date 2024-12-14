В трудные экономические времена некоторые люди начинают искать нестандартные способы решения своих финансовых проблем. Одним из таких способов становится мошенничество со страховыми выплатами. Rus.Postimees выяснил, какие схемы жители Эстонии используют для получения выплат и какие методы помогают страховым компаниям разоблачать недобросовестных клиентов.
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Инсценировка аварий и порча имущества: жители Эстонии придумывают все более изощренные способы, чтобы выманить деньги у страховых
По словам заведущей отделом по предотвращению ущерба Союза страховщиков Эстонии Юлли Рейнметс, страхование предназначено исключительно для компенсации ущерба от неожиданных ситуаций.