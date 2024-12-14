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Инсценировка аварий и порча имущества: жители Эстонии придумывают все более изощренные способы, чтобы выманить деньги у страховых

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Наличные деньги
Наличные деньги Фото: Shutterstock

В трудные экономические времена некоторые люди начинают искать нестандартные способы решения своих финансовых проблем. Одним из таких способов становится мошенничество со страховыми выплатами. Rus.Postimees выяснил, какие схемы жители Эстонии используют для получения выплат и какие методы помогают страховым компаниям разоблачать недобросовестных клиентов.

По словам заведущей отделом по предотвращению ущерба Союза страховщиков Эстонии Юлли Рейнметс, страхование предназначено исключительно для компенсации ущерба от неожиданных ситуаций.

«Может показаться заманчивым использовать страховку, чтобы заменить старую вещь на новую, но износ или старение имущества не считаются страховым случаем. Страховые компании не учитывают такой риск при расчете страховых платежей. Когда такие мошенничества становятся частыми, это приводит к повышению платежей для всех, так как нам приходится покрывать и убытки от подобных махинаций», - сказала она.

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