В четверг в Эстонии слегка похолодает

В ночь на четверг ожидается небольшая переменная облачность, местами выпадет снег (на побережье мокрый снег).

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на побережье порывы до 17 м/с.

Температура воздуха от 0 до -5 градусов, на побережье воздух прогреется 3 градусов тепла.

На Чудском озере ветер северо-западный, 6-9 м/с, с порывами до 12 м/с. Высота волны 0,6-1,2 метра.

В целом без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 3 градусов мороза.

Днем в четверг синоптики прогнозируют в Эстонии переменную облачность, местами снег, на островах и побережье мокрый снег.

Ветер северо-западный и северный, 7-13 м/с, на побережье 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.

Температура воздуха от 0 до -3 градусов, на побережье вновь до 3 градусов тепла.

На Чудском озере ветер северо-западный, 9-13 м/с, порывы 18 м/с. Высота волны 1-2 метра.

Временами снег, видимость средняя или плохая. Температура воздуха на побережье Чудского озера будет колебаться от -1 до -3 градусов.