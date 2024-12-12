Больше всего украинцы на минувшей неделе обсуждали пару ночей почти без «шахедов», встречу трех президентов в Париже, бегство российских войск из Сирии и борьбу с нелегальными пользователями банковских карт. Также говорили о начавшейся полноценной зиме, в которую Украина вошла с сильно поврежденной энергетикой. Еще мы радовались успехам отечественного ракетостроения и помощи от партнеров. Все эти темы были поводом для разговоров, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Злобные «малышки» против больший кораблей, встречи с Трампом и сирийской оппозицией. Обзор событий в Украине
Две ночи без объявленных на всю страну воздушных тревог - это не только подарок и возможность выспаться для большинства украинцев, но еще и зудящее где-то в районе затылка шестое чувство «что-то здесь не так»: массированную атаку следует ожидать с часу на час.
Обычно такое относительное затишье означает, что российская армия накапливает запасы ракет и ударных беспилотников большого радиуса действия. Накапливает, понятное дело, для того, чтобы попытаться провести массовый налет. Примерно такой налет, какой отбивали украинские силы обороны в ночь с 27 на 28 ноября.
Тогда российские войска бросили в атаку 85 крылатых ракеты и 97 ударных дрона дальнего действия. В первые дни декабря было намного тише - в общей сложности 222 больших ударных БПЛА за неделю с 4 по 11 декабря и примерно с десяток ракет.
Хотя раньше случались ночи, когда примерно столько же летело по украинским городам и электростанциям просто с вечера до утра. Эта готовность уже привычна, но все же выматывает.
«Мы сегодня переместили брифинг из нашего основного зала на верхнем этаже, сюда, в аудиторию поменьше на первом этаже, отсюда быстро можно спуститься в убежище в случае ракетной атаки», поприветствовали украинских журналистов в одном из правительственных зданий во вторник, 10 декабря.
Как раз на этом брифинге все время держалось ощущение того, что военные усилия пронизывают повседневную жизнь украинцев чуть больше, чем полностью. Группа четырех крупнейших украинских банков и обе банковские ассоциации, а также Национальный банк представили свой меморандум - программу борьбы с нелегальным использованием банковских карт, то есть, с так называемыми «дропами».
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Речь идет о том, что злоумышленники разными способами получают контроль над картами неосторожных и слишком жадных владельцев. Через такие карты идет поток нелегальных финансовых операций - от обслуживания подпольных онлайн-казино и вплоть до финансирования российских шпионских и диверсионных сетей.
Дикая смесь теневой экономики, саботажа и предательства - такое возможно только во время войны, и это те вызовы с которыми сталкивается украинская банковская система. Она находит неординарные инструменты борьбы против таких злоупотреблений, в основном на основе современных мер финансового мониторинга.
Но это все происходит на фоне непрекращающихся атак украинских прифронтовых городов планирующими бомбами. Харьков, Запорожье, Херсон постоянно под огнем. Каждый день там воздушные тревоги, разрушения, жертвы.
Да, партнеры обещают больше систем ПВО, Дания несколько дней назад объявила о новых F-16, которые уже поставила украинской армии. Это намного улучшило ситуацию. Но пока российские прифронтовые аэродромы нечем атаковать, на прекращение бомбежек Харькова и Запорожья рассчитывать сложно.
Весь мир. И Украина - тоже
К первым визитам и встречам избранного президента США Дональда Трампа присматривается и прислушивается весь мир, а Украина - особенно. Трамп официально вступит в должность только 20 января, но такое впечатление, что он уже занял Овальный кабинет.
Обещание Трампа остановить войну в Украине буквально за считанные часы вызывает двойственные чувства. Украине нужно не просто прекращение огня - оно уже было 9 лет назад, но закончилось полномасштабным вторжением России три года назад. Украину интересуют гарантии, которые сделают невозможным новое вторжение.
Встреча втроем президентов Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Париже порадовала уже самим фактом ее проведения. Три лидера общались о будущем Украины.
Макрон представлял в той комнате переговоров Западную Европу, которая вполне ощущает ледяное дыхание Третьей мировой войны. Он, видимо, должен был убедить Трампа быть более активным союзником. Зеленского Макрон, видимо, мог уговаривать быть не настолько радикальным в своих ожиданиях.
Вот только у Владимира Зеленского нет запаса уступок для красивого компромисса, потому что Кремль все так же настаивает на ликвидации Украины и выходе на границы НАТО прямо за Львовом и Ужгородом.
Но выборы в США ушли в прошлое. Риторика республиканцев, которые одержали максимально возможную победу на всех выборах, начинает менять окрас от предвыборной к вполне реалистичной и деловой. Американские компании получают все новые оборонные заказы, американская армия демонстрирует эффективность своих ВВС в Сирии.
Очень похоже на то, что Вашингтон не собирается замыкаться на своих домашних делах за Атлантикой. Эти наблюдения воодушевляют украинцев, поскольку острая нехватка дронов и снарядов, дальнобойных ракет и современных истребителей - это все еще повседневная реальность.
У восточных ворот Европы Украина уже три года в полномасштабной войне противостоит агрессору, который вдесятеро сильнее экономически и в три с лишним раза больше по населению. Джо Байден выполняет свои обещания и Украина получает сейчас те партии вооружений и финансовой помощи, которыми может распоряжаться действующий американский президент.
Политологи и эксперты спорят о том, насколько эффективно администрация уходящего президента помогала Киеву, но факт остается фактом: едва ли не впервые американская поддержка Украины была настолько объемной и весомой в смысле ударных возможностей тех вооружений, что были поставлены.
И если на встречу с Трампом Зеленский ездил в Париж, воспользовавшись любезным приглашениям Макрона на церемонию открытия восстановленного собора Нотр-Дам, то возможный будущий бундесканцлер посетил Киев сам.
В конце февраля в ФРГ состоятся досрочные выборы в бундестаг. Соответственно, следует ожидать новой правительственной коалиции, поскольку прежняя, которую возглавляли социал-демократы и Олаф Шольц, распалась месяц с лишним назад.
Наиболее вероятным новым бундесканцлером называют лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который в начале текущей недели посетил Киев и провел переговоры и с президентом Зеленским, и с премьер-министром Денисом Шмигалем.
Киев определенно очертил круг потребностей, которые нужно удовлетворить, чтобы Украина выстояла: увеличение финансирования, расширение поставок вооружений, включая дальнобойные системы, координация поддержки украинских граждан, которые получили в Германии временное убежище.
Судя по тональности твитов Мерца по окончании переговоров в Киеве, он намерен проводить более определенную и сильную политику относительно поддержки Украины, если в результате выборов действительно возглавит немецкое федеральное правительство.
С лидерами сирийской оппозиции, которая вынесла Башара Асада, в Киеве пока не встречались, но встречи, видимо, будут. Тегеран и Москва уже обвинили Украину в том, что ее военные обучали сирийских пилотов дронов тактике охоты на танки, бронетранспортеры и прочую технику правительственных войск.
У рядовых украинцев, помимо, нескрываемого удовольствия от того, что российские марионетки потерпели поражение в Сирии, есть очевидные опасения по поводу того, что выведенные из этой страны самолеты и солдаты могут оказаться вскоре в восточно-украинских степях.
Правда, российские пропагандисты бьются в истерике от перспектив, что теперь афганские моджахеды попробуют на зуб среднеазиатские республики, граничащие с РФ. Но этот вполне приятный для Украины сценарий пока что далек от реализации. Впрочем, три недели назад о падении власти в Дамаске тоже никто даже предполагать не смел.
Рута, Пекло и Паляниця
Эти три украинских слова - названия украинских ракетных систем собственного производства. Перевод этих слов? «Червона рута» - популярная украинская эстрадная песня, а сама «рута» - душистое растение, которое встречается в Карпатах.
«Пекло» - ад, тут все ясно, очень военное название. А «паляниця» - праздничный или просто очень качественный белый хлеб. Почему выбраны такие названия - это знают только разработчики ракетных систем.
Главное, что они уже испытаны в боевых условиях и Владимир Зеленский объявил, что начало их полномасштабное производство. Достаточно ли их будет для того, чтобы решить задачи, которые собирались решать с помощью ракет Taurus, так и не предоставленных пока что Берлином? Это пока не известно.
Известно только то, что украинская промышленность буквально «на коленке» собирает и передает армии все новые и новые системы вооружений. Время от времени всплывают отрывочные подробности. Но, похоже, закончился период, когда украинские политики, а тем более военные позволяли себе хвастать подробностями побед.
Сегодня если что и появляется в медиа, то это какие-то из ряда вон выходящие случаи применения систем, которые уже давно и успешно воюют. Например на текущей неделе в украинском сегменте соцсетей появились видео ролики, на которых видно, как украинские морские дроны контратакуют российские вертолеты и самолет в Керченском проливе.
Небольшой беспилотный катер зенитным огнем отбился от атаки с воздуха, а его коллеги тем временем атаковали российское судно. Это все те же Sea Baby, которыми украинские военные загнали российский военный флот к Новороссийску, только новое их поколение. Похоже, Sea Baby за прошедший год стала намного злее и опаснее.
В отличие от первого года полномасштабной войны, появление таких сюжетов уже не приводит к общенациональной эйфории. Уже нет реакции вроде той, которую вызывали видео ролики об атаках украинских беспилотников Байрактар турецкого производства по российским танковым колоннам на восток и север от Киева в марте 2022 года.
Настроения не то чтобы сдержанные, а скорее более деловитые. «Новый тип дронов? Эффективны? Давайте объявим сбор донатов для расширения их производства», - примерно так выглядит сейчас реакция на хорошие новости.
А в центре Киева висят рекламные щиты с вопросом «Любишь играть в морской бой?», а чуть ниже там призыв донатить на производство тех самых Sea Baby, которые стали героями вирусных видео.