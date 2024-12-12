Злобные «малышки» против больший кораблей, встречи с Трампом и сирийской оппозицией. Обзор событий в Украине

Две ночи без объявленных на всю страну воздушных тревог - это не только подарок и возможность выспаться для большинства украинцев, но еще и зудящее где-то в районе затылка шестое чувство «что-то здесь не так»: массированную атаку следует ожидать с часу на час.

Обычно такое относительное затишье означает, что российская армия накапливает запасы ракет и ударных беспилотников большого радиуса действия. Накапливает, понятное дело, для того, чтобы попытаться провести массовый налет. Примерно такой налет, какой отбивали украинские силы обороны в ночь с 27 на 28 ноября.

Тогда российские войска бросили в атаку 85 крылатых ракеты и 97 ударных дрона дальнего действия. В первые дни декабря было намного тише - в общей сложности 222 больших ударных БПЛА за неделю с 4 по 11 декабря и примерно с десяток ракет.

Хотя раньше случались ночи, когда примерно столько же летело по украинским городам и электростанциям просто с вечера до утра. Эта готовность уже привычна, но все же выматывает.

«Мы сегодня переместили брифинг из нашего основного зала на верхнем этаже, сюда, в аудиторию поменьше на первом этаже, отсюда быстро можно спуститься в убежище в случае ракетной атаки», поприветствовали украинских журналистов в одном из правительственных зданий во вторник, 10 декабря.