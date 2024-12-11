Эксперт: одно лишь снижение процентных ставок не принесет Эстонии экономического роста

«Хотя решение центрального банка, принятое на этой неделе, приведет к снижению ставки по депозитам с максимального уровня в четвертый раз, в общей сложности на 100 базисных пунктов, или один процентный пункт, процентная ставка остается фактором, сдерживающим рост экономики. Нейтральная процентная ставка в еврозоне, или теоретическая ставка, которая больше не влияет на рост и пока не является стимулом, оценивается в 2-2,5 процента. В следующем году Европейский центральный банк продолжит снижать процентные ставки, и, по нашим оценкам, они достигнут двух процентов в июне и 1,75 процента в сентябре, то есть будут стимулировать рост. Однако эта расчетная процентная ставка, сдерживающая или стимулирующая рост, варьируется от страны к стране, и изменение процентных ставок начнет оказывать влияние на рост лишь с некоторым отставанием», - говорится в пресс-релизе Мертсина.