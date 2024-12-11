Движение поездов в направлении Тарту нарушено: устранение неисправности может занять несколько часов

«В связи с неисправностью инфраструктуры поезда в направлении Таллиннп, Тарту, Валга и Койдула будут задерживаться, и, при необходимости, некоторые отправления пассажирских поездов могут быть заменены автобусами», - сказал менеджер по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ.

«Владелец инфраструктуры приступил к устранению неисправности, но, по предварительным оценкам, перебои могут продлиться до полутора часов. Полное устранение поломки инфраструктуры может занять до восьми часов, в течение которых движение в месте поломки будет осуществляться с пониженной скоростью. При необходимости компания Elron организует дополнительные автобусные рейсы», - отметил он.

Поломка затронет пассажирское железнодорожное сообщение между Таллинном и Южной Эстонией и приведет к задержкам во времени отправления и прибытия, информацию о которых можно получить на сайте www.elron.ee или бесплатно по телефону 616 0245.

«Мы приносим извинения за причиненные пассажирам неудобства», - сказал Мяэ.

Компания Elron возместит стоимость билета, если поезд задержится на 30 минут и более; форму возврата необходимо заполнить на сайте Elron.

За дополнительной информацией о сбоях в работе инфраструктуры следует обращаться в Eesti Raudtee AS.