Движение поездов в направлении Тарту восстановлено

В среду около 13.50 во время строительных работ на железной дороге между Ныммкюла и Вягева подрядчик повредил оптоволоконный кабель, в результате чего было приостановлено движение пассажирских поездов между Тарту и Таллинном.

«Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee продолжает устранять неисправность, но железнодорожное сообщение между Таллинном и Южной Эстонией восстановлено, - сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. - Мы просим пассажиров учитывать, что многие отправления между Таллинном, Тарту, Валга и Койдула сейчас происходят с большими задержками. В некоторых случаях поезд заменен автобусом, если другого решения не было».

По словам Мяэ, неисправность инфраструктуры будет влиять на расписание отправлений и прибытия поездов южного направления (Тарту, Валга, Койдула) до конца дня: «Мы еще раз приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства».

Информацию об изменениях в расписании отправлений и прибытия поездов можно получить на сайте Elron или по бесплатному телефону справочной службы 616 0245.

Компания Elron возместит стоимость билета, если поезд задержится на 30 минут и более; форму возврата необходимо заполнить на сайте Elron.

За дополнительной информацией о сбоях в работе инфраструктуры следует обращаться в Eesti Raudtee AS.