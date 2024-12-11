Ефимова начала чемпионат мира, показав пятое время

Ефимова в предварительном заплыве показала время 1:04.34, что позволило ей занять пятое место. Она уступила 0,89 секунды британке Ангарад Эванс, которая пришла первой. Между ними расположились трехкратная олимпийская чемпионка американка Лилли Кинг (1.03.50), серебряная призерка Олимпийских игр китаянка Цяньтин Тан (1.03.52) и олимпийская чемпионка литовка Рута Мейлутите (1.04.27). Полуфиналы состоятся сегодня вечером, начало в 19:13.

Шансы 17-летней Ефимовой побороться за медаль на этой дистанции невелики. Три года назад, в 14 лет, она заняла 13 место. Время 1.03,21, которое на этой дистанции было показано на ЧЕ в прошлом году, за всю историю смогли превысить лишь восемь женщин. Четыре из них присутствуют на этом чемпионате мира.

Основная дистанция подопечной Харри Хейна и главная надежда на медаль – 50 м брассом. Соревнования на этой дистанции стартуют в субботу. В начале декабря на чемпионате Северных стран Ефимова проплыла 50 м за 29,28, что является вторым результатом рейтинговой таблицы этого сезона.

Программа чемпионата мира Энели Ефимовой Среда 10.52 – 100 м брассом предварительный тур 19.13 – 100 м брассом полуфинал* Четверг 19.30 – 100 м брассом финал* Пятница 10.15 – 200 м брассом предварительный тур* 18.40 – 200 м брассом финал* Суббота 11.40 – 50 м брассом, предварительный тур 18.48 – 50 м брассом полуфинал* Воскресенье 18.47 – 50 м брассом финал* *Если пройдет или будет принимать участие.