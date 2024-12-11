Выяснилось, сколько жители Эстонии готовы потратить на рождественские подарки

Наиболее типичный бюджет на рождественские подарки у жителей Эстонии составляет от 100 до 200 евро - такую сумму намерены потратить 22% участников опроса. Далее следуют расходы в диапазоне от 50 до 100 евро, которые запланировали 19% жителей страны, и бюджет от 200 до 300 евро, который выбрали 12%.

«Особенно интересно, что в этом году 13% респондентов вообще не планируют покупать подарки. В прошлом году аналогичный показатель составлял 19%, - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. - Результат может быть связан с несколькими причинами: снижение ставки Euribor уменьшило платежи по кредитам, что оставляет людям больше свободных средств. Кроме того, прошлой осенью и зимой расходы на отопление были выше из-за холодной погоды, и людям приходилось экономить на других вещах. Также меняется отношение к подаркам: они необязательно должны быть большими и роскошными - чтобы выразить внимание к близким достаточно небольшого символического жеста».

Если в Эстонии 13% участников опроса не планируют покупать подарки, то в Латвии и Литве таких оказалось всего по 7%. «Думаю, на это число влияет и то, что в Эстонии давно популяризируют идею экономных рождественских подарков и благотворительности, и такая традиция здесь укореняется все больше, - добавила Хакиайнен. - Кроме того, вместо того, чтобы дарить подарки, все более популярным становится проводить праздники в поездках с семьей, родственниками или друзьями».

Если раньше жители Эстонии отличались тем, что дарили более дорогие подарки, поскольку стоимость жизни и цены здесь наиболее высокие, то в этом году бюджет подарков планируют увеличить литовцы. «В отличие от Эстонии и Латвии, экономика Литвы находится в более стабильном состоянии и в последние кварталы показывает рост. Внутреннее потребление в Литве также растет, а экономические прогнозы на следующий год положительные, что придает потребителям уверенности в совершении покупок», - пояснила Хакиайнен.

Среди литовцев бюджет на подарки в диапазоне от 100 до 300 евро планируют 38% респондентов (в Эстонии - 34%, в Латвии - 27%), а свыше 300 евро - 13% (в Эстонии - 12%, в Латвии - 9%).