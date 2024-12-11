Серьезное сокращение финансирования ERR затронет и русскоязычные редакции

«У меня было скверное чувство во время этого обсуждения», – отметил председатель совета ERR Рейн Вейдеманн. По его словам, сокращения затронут и людей, и программы. «Теперь многие вещи приостановлены, ничего не поделаешь. Совету пришлось согласиться с этим», – рассуждает он.

О предстоящем сокращении средств стало известно еще в сентябре, и, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, «к концу октября было необходимо представить проект бюджета на следующий год на рассмотрение совета. Это крайний срок. У нас есть шесть недель для принятия этих решений», - заявил он.

«Очевидно, что речь идет примерно о двух миллионах евро, что для нас является колоссальной суммой», - добавил в октябре Роозе.

До сегодняшнего дня сотрудники всех подразделений ERR находились в подвешенном состоянии. По данным Rus.Postimees, пока только один журналист получил уведомление о сокращении, а еще один сотрудник начал искать другую работу.

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Эрик Роозе в октябре отмечал, что около двух третей расходов ERR составляют затраты на персонал, а оставшуюся треть – административные и постоянные расходы, такие как отопление, электричество и коммунальные услуги.

Председатель правление ERR Эрик Роозе. Фото: Тайро Луттер / Postimees

«К сожалению, Eesti Energia не сделает нам скидку в четыре процента. Поэтому избежать сокращений в части расходов на персонал не удастся», – сказал он.

Уведомления о сокращении получат от 10 до 13 сотрудников