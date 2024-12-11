Правительство решило, что бюджет для фондов Министерства культуры и публично-правовых учреждений, включая ERR (Эстонское национальное телерадиовещание), в следующем году уменьшится на четыре процента. Сегодня бюджет наконец был принят. Что за этим последует?
Серьезное сокращение финансирования ERR затронет и русскоязычные редакции
«У меня было скверное чувство во время этого обсуждения», – отметил председатель совета ERR Рейн Вейдеманн. По его словам, сокращения затронут и людей, и программы. «Теперь многие вещи приостановлены, ничего не поделаешь. Совету пришлось согласиться с этим», – рассуждает он.
О предстоящем сокращении средств стало известно еще в сентябре, и, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, «к концу октября было необходимо представить проект бюджета на следующий год на рассмотрение совета. Это крайний срок. У нас есть шесть недель для принятия этих решений», - заявил он.
«Очевидно, что речь идет примерно о двух миллионах евро, что для нас является колоссальной суммой», - добавил в октябре Роозе.
До сегодняшнего дня сотрудники всех подразделений ERR находились в подвешенном состоянии. По данным Rus.Postimees, пока только один журналист получил уведомление о сокращении, а еще один сотрудник начал искать другую работу.
Эрик Роозе в октябре отмечал, что около двух третей расходов ERR составляют затраты на персонал, а оставшуюся треть – административные и постоянные расходы, такие как отопление, электричество и коммунальные услуги.
«К сожалению, Eesti Energia не сделает нам скидку в четыре процента. Поэтому избежать сокращений в части расходов на персонал не удастся», – сказал он.
Уведомления о сокращении получат от 10 до 13 сотрудников
«Мы выразили коллективу признательность за то, что они продолжают работать в рамках текущих программных направлений. Внезапных ощутимых изменений не предвидится», – добавил председатель совета Рейн Вейдеманн.
В следующем году ERR получит из государственного бюджета 40,45 миллиона евро на покрытие операционных расходов. По сравнению с этим годом это на 4% меньше. Учитывая быструю инфляцию последних лет, уровень финансирования ERR относительно ВВП страны достигнет нового негативного рекорда – 0,109% (в 2019 году этот показатель составлял 0,17%).
Программы ощутят сокращение бюджета
ERR сообщил, что столь значительное сокращение операционных расходов потребует экономии на уровне всей организации, включающей множество элементов. Тем не менее в 2025 году основная деятельность будет продолжена, и все мероприятия пересмотрены совместно с руководителями подразделений. Содержание программ будет изменено, и некоторые из них будут реализованы в меньшем объеме.
«У меня было скверное чувство во время этого обсуждения», – отметил председатель совета ERR Рейн Вейдеманн
Одним из ключевых событий года станет Певческий и Танцевальный праздник, который ERR планирует освещать на разных платформах. Также продолжится трансляция государственных праздников, однако для освещения таких значимых дат, как День матери и День отца, будут искаться менее затратные варианты.
Сократится объем специальных программ, посвященных деятелям культуры, например, портретных передач и тематических культурных сериалов (например, серии об искусстве). На некоторое время ERR откажется от закупки эстонских художественных фильмов. Приостановлено несколько проектов, находящихся в стадии разработки, например, отложен ранее запланированный телесериал.
Меньше развлекательного контента
В следующем году доля развлекательного контента на каналах ERR уменьшится. В целях экономии в 2025 году не будут проводиться полуфиналы конкурса «Eesti Laul» – состоится только финал. Кроме того, как ETV, так и ETV+ сократят производство развлекательных передач. В следующем году ERR также не примет участия в детском Евровидении, а работа портала Menu будет реорганизована.
Основные программы телеканалов, такие как информационные и развлекательные передачи, будут сохранены. Экономия коснется количества передач и длины сезонов некоторых программ.
На радиостанциях сократится доля музыкальных и развлекательных передач. Например, на Vikerraadio будут закрыты программы «Kuldrandevuu», «Elamus» и «Elutoas», а на Klassikaraadio исчезнет передача «Lihtsalt nostalgia».
Уменьшится также объем прямых трансляций спортивных и культурных событий на различных каналах. ERR рассматривает отказ от прав на некоторые спортивные трансляции, а также сократит трансляции концертов и фестивалей на Klassikaraadio и Raadio 2. Специальные программы – от спортивной публицистики до культурных документальных фильмов – также будут реализованы в меньшем объеме.
Обновления в программах
В программах произойдут и изменения. Вместо тележурнала на русском языке ETV+ «Инсайт» с января начнет выходить русскоязычная версия передачи «Pealtnägija» под названием «Очевидец», которая будет сотрудничать с эстонским «Pealtnägija». Молодежная программа ETV2 «NOVA» в следующем году будет выходить только на цифровых платформах, чтобы лучше взаимодействовать с молодежной аудиторией в привычной для них среде.
Меньше международных событий и сокращение штата
Пересмотрены все сопутствующие расходы, включая расходы на командировки. Журналисты и комментаторы будут отправляться на международные события только в исключительных случаях. Например, зимние спортивные соревнования будут комментироваться из Эстонии, а не на месте проведения.
Ресурсы будут направлены на поддержание и развитие существующих систем. Например, ERR прекратил разработку отдельных радиоприложений и службу поддержки пользователей, сосредоточив внимание на мобильном приложении Eesti Raadio. Ресурсы также будут перераспределены с отдельных приложений телеканалов ETV, ETV2 и ETV+ на телевизионное приложение Jupiter.
ERR встретит новый год с уменьшенным составом сотрудников – часть должностей будет сокращена, а часть работ перераспределена из-за ухода сотрудников. В общей сложности сокращение затронет до двадцати человек в различных подразделениях ERR. Кроме того, пересмотрено участие внештатных авторов, и часть сотрудничеств будет приостановлена или завершена.