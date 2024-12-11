Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

НАЛОГОВОЕ РАЛЛИ Следующее повышение автоналога уже предусмотрено законом на 2028 и 2031 годы

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Автоналог увеличится также и в последующие годы.
Автоналог увеличится также и в последующие годы. Фото: Elmo Riig

В следующем году мы станем беднее, так как из-за ряда налоговых повышений снизится покупательская способность и ухудшится благосостояние. Тем не менее, налоги вырастут и в 2026 году. «Обещание отменить налоговый горб является основной причиной роста налогов», - отметил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

Согласно недавнему исследованию, все меньше людей соглашаются с тем, что благодаря уплате налогов государство предоставляет гражданам услуги. 65% респондентов не считают налоговую систему справедливой, а 73% полагают, что за последние годы она стала еще более несправедливой.

Ответы показали, что люди не понимают, куда идут налоговые средства. За год на 6% уменьшилось число тех, кого беспокоило бы, если бы они не платили налоги. Индекс налоговой дисциплины снизился в этом году до 63,6 пункта, что является самым низким результатом за семилетнюю историю исследования.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх