В следующем году мы станем беднее, так как из-за ряда налоговых повышений снизится покупательская способность и ухудшится благосостояние. Тем не менее, налоги вырастут и в 2026 году. «Обещание отменить налоговый горб является основной причиной роста налогов», - отметил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
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НАЛОГОВОЕ РАЛЛИ ⟩ Следующее повышение автоналога уже предусмотрено законом на 2028 и 2031 годы
Согласно недавнему исследованию, все меньше людей соглашаются с тем, что благодаря уплате налогов государство предоставляет гражданам услуги. 65% респондентов не считают налоговую систему справедливой, а 73% полагают, что за последние годы она стала еще более несправедливой.