НАЛОГОВОЕ РАЛЛИ Следующее повышение автоналога уже предусмотрено законом на 2028 и 2031 годы

Согласно недавнему исследованию, все меньше людей соглашаются с тем, что благодаря уплате налогов государство предоставляет гражданам услуги. 65% респондентов не считают налоговую систему справедливой, а 73% полагают, что за последние годы она стала еще более несправедливой.

Ответы показали, что люди не понимают, куда идут налоговые средства. За год на 6% уменьшилось число тех, кого беспокоило бы, если бы они не платили налоги. Индекс налоговой дисциплины снизился в этом году до 63,6 пункта, что является самым низким результатом за семилетнюю историю исследования.