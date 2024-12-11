Рийгикогу принял закон о повышении акцизных ставок

​С учетом уже принятых решений, акциз на табачные изделия вырастет на 10% в 2025 и 2026 годах. Акциз на алкоголь увеличится на 10% в 2026 году. Также, согласно закону, акцизы на алкоголь и табачные изделия будут расти на 5% ежегодно в 2027 и 2028 годах.

Чтобы предотвратить рост приграничной торговли, власти отказались от дополнительного повышения акциза на алкоголь, запланированного на июль следующего года.

Акцизная ставка на не содержащий свинца бензин и иные облагаемые схожим акцизом виды топлива, в том числе на авиационное топливо, в течение следующих четырех лет будет повышаться на пять процентов в год. В 2025 году акциз повысится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 годах - с 1 мая.

Рийгикогу также решил отменить особое положение, чрезмерно ограничивающее деятельность Культурного капитала Эстонии. В настоящее время Культурный капитал получает 3,5% от доходов от акциза на алкоголь и табак, из которых 0,5% направляется непосредственно на физическую культуру и спорт.

Эта реформа не повлияет на общий объем средств, выделяющихся Культурному капиталу Эстонии, но устранит исключение, обеспечив более прозрачное и единообразное финансирование. В будущем все восемь целевых фондов Культурного капитала будут получать средства на основе единых принципов распределения.