Государство обязано компенсировать перевозчикам бесплатный проезд детей и людей с инвалидностью

Европейский суд постановил, что согласно регламенту Европейского союза необходимо компенсировать предпринимателям расходы, вызванные этой обязанностью, которые ранее в Эстонии не компенсировались полностью. В закон добавлено основание для предоставления коммерческим перевозчикам целевой субсидии за перевозку пассажиров с правом на бесплатный проезд.

Принятый Рийгикогу закон также устанавливает принципы расчета компенсации, перечень данных, необходимых для подачи заявки на субсидию, а также порядок выплаты и возврата субсидии.

Для получения компенсации за так называемые нулевые билеты, выданные пассажирам, коммерческие перевозчики обязаны проверять документы, подтверждающие право на бесплатный проезд, и при подаче заявки на субсидию предоставлять, среди прочего, персональные коды лиц, воспользовавшихся бесплатным проездом.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства имеет возможность проверять достоверность данных, представленных перевозчиком, до выплаты компенсации.

За принятие закона проголосовало 75 членов Рийгикогу, против проголосовал один депутат.