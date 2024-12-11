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Государство обязано компенсировать перевозчикам бесплатный проезд детей и людей с инвалидностью

Перевод: Сергей Светлов
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Общественный транспорт. Иллюстративное фото.
Общественный транспорт. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В соответствии с изменением Закона об общественном транспорте государство обязуется выплачивать предпринимателям субсидии для обеспечения бесплатного проезда детей дошкольного возраста и людей с инвалидностью.

Европейский суд постановил, что согласно регламенту Европейского союза необходимо компенсировать предпринимателям расходы, вызванные этой обязанностью, которые ранее в Эстонии не компенсировались полностью. В закон добавлено основание для предоставления коммерческим перевозчикам целевой субсидии за перевозку пассажиров с правом на бесплатный проезд.

Принятый Рийгикогу закон также устанавливает принципы расчета компенсации, перечень данных, необходимых для подачи заявки на субсидию, а также порядок выплаты и возврата субсидии.

Для получения компенсации за так называемые нулевые билеты, выданные пассажирам, коммерческие перевозчики обязаны проверять документы, подтверждающие право на бесплатный проезд, и при подаче заявки на субсидию предоставлять, среди прочего, персональные коды лиц, воспользовавшихся бесплатным проездом.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства имеет возможность проверять достоверность данных, представленных перевозчиком, до выплаты компенсации.

За принятие закона проголосовало 75 членов Рийгикогу, против проголосовал один депутат.

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