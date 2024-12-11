ФОТО В Сирии сожгли гробницу Хафеза Асада – отца свергнутого президента Башара Асада

Часть гробницы отца свергнутого президента Сирии Башара Асада была сожжена, включая гроб, который, по-видимому, вытащили наружу и подожгли.

О том, представители какой именно вооруженной группы подожгли гробницу, не сообщается.

Сожженная гробница Хафеза Асада. Фото: AFP

Отец и предшественник Асада на президентском посту умер в 2000 году и был похоронен в родовом мавзолее его семьи в небольшом городе Кардаха.

На фото, распространенном агентством AFP и сделанном в среду, видны повстанцы в камуфляже и молодые люди, наблюдающие за горящими частями гробницы и гробом.

Гробница Асада. Фото: AFP

Данные о том, что мавзолей Асада был подожжен, подтверждает и базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Повстанцы в мавзолее семьи Асадов. Фото: AFP

Кардаха, где родился Хафез Асад, находится в провинции Латакия, которая является центром алавитской общины Сирии.

Хафез Асад стал президентом Сирии в 1971 году и занимал эту должность до своей смерти в 2000 году. Он правил железной рукой, подавляя оппозицию и инакомыслие.

Пост президента затем занял его сын Башар Асад, который был свергнут повстанческими силами в начале декабря 2024 года.

Повстанцы около мавзолея семьи Асадов. Фото: AFP