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Опасно Пьяный водитель продемонстрировал высший пилотаж (1)

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Профессиональный каскадер вряд ли смог бы приземлиться удачней.
Профессиональный каскадер вряд ли смог бы приземлиться удачней. Фото: Erakogu

В среду около 9:30 утра неподалеку от местечка Хальяла водителям предстало невиданное зрелище: автомобиль Volkswagen Passat, с филигранной точностью припаркованный на двух высоких ограничительных бордюрах посреди шоссе.

Странное происшествие очевидцы объясняли тем, что, дескать, шоссе с утра обледенело, и водитель в какой-то момент, вероятно, попросту не справился с управлением.

По их словам, дорожные условия на развязке Хальяла зимой действительно бывают крайне неблагоприятными.

Позже, когда к месту ДТП прибыла полиция, выяснилось еще одно обстоятельство: 39-летний водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам водитель в результате аварии не пострадал, зато повреждены ограничительные бордюры фонарный столб.

Просто высший пилотаж, вам не кажется?
Просто высший пилотаж, вам не кажется? Фото: Erakogu
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