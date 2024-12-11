В среду около 9:30 утра неподалеку от местечка Хальяла водителям предстало невиданное зрелище: автомобиль Volkswagen Passat, с филигранной точностью припаркованный на двух высоких ограничительных бордюрах посреди шоссе.
Странное происшествие очевидцы объясняли тем, что, дескать, шоссе с утра обледенело, и водитель в какой-то момент, вероятно, попросту не справился с управлением.
По их словам, дорожные условия на развязке Хальяла зимой действительно бывают крайне неблагоприятными.
Позже, когда к месту ДТП прибыла полиция, выяснилось еще одно обстоятельство: 39-летний водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сам водитель в результате аварии не пострадал, зато повреждены ограничительные бордюры фонарный столб.