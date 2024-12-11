В среду, 11 декабря, Рийгикогу принял Закон о налоге на безопасность, в соответствии с которым с 1 июля следующего года налог с оборота повысится с текущих 22% до 24%, а подоходный налог для физических лиц с 1 января 2026 года увеличится с 20% до 22%. Кроме того, с этого же времени компании будут обязаны платить государству 2% от своей прибыли.
За принятие закона проголосовало 53 депутата Рийгикогу, против - 27.
При налогообложении налогом на безопасность не учитываются сделки, цепочки сделок или бухгалтерские записи, основная цель которых - получение налоговой выгоды. Поскольку базой для налога на безопасность и авансовых платежей является неконсолидированная прибыль, в закон добавлена возможность уплаты авансовых платежей на основе прибыли за предыдущий квартал.
Для ясности Рийгикогу уточнил, что налогообложению подлежит прибыль по неконсолидированному отчету о прибылях и убытках материнской компании. Также были внесены уточнения для избежания двойного налогообложения в части учета прибыли или убытков дочерних и ассоциированных предприятий, а также расширен круг коммерческих предприятий, которые могут рассчитывать авансовые платежи по налогу на безопасность на основе квартальной отчетности. Среди изменений есть также уточнения, касающиеся подачи деклараций.
В результате изменений государство должно получить доход в размере 113 миллионов евро в следующем году, 751 миллион евро в 2026 году, 784 миллиона евро в 2027 году и 822 миллиона евро в 2028 году.