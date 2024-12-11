В среду, 11 декабря, Рийгикогу принял Закон о налоге на безопасность, в соответствии с которым с 1 июля следующего года налог с оборота повысится с текущих 22% до 24%, а подоходный налог для физических лиц с 1 января 2026 года увеличится с 20% до 22%. Кроме того, с этого же времени компании будут обязаны платить государству 2% от своей прибыли.