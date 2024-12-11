Американская пловчиха Гретхен Уолш побила мировой рекорд 15-летней давности на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.
Молодая американская пловчиха дважды побила давний мировой рекорд
Сначала 21-летняя американка преодолела дистанцию за 24,02 секунды в ходе предварительного заплыва на 50 м баттерфляем.
Несколько часов спустя Гретхен Уолш улучшила собственный рекорд, показав время 23,94 секунды в полуфинальном заплыве на той же дистанции.
Таким образом, Гретхен Уолш дважды побила мировой рекорд, установленный шведкой Терезой Альшаммар в 2009 году в Сингапуре (24,38 секунды).
Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова также участвовала в соревнованиях в столице Венгрии в среду.
Она показала результат 1.04,34 в предварительном заплыве на 100 метров брассом, финишировав пятой.
Шансы семнадцатилетней Ефимовой побороться за медаль на этой дистанции, увы, невелики.
Три года назад, в возрасте 14 лет, она финишировала в заплыве на 100 метров брассом тринадцатой.