Молодая американская пловчиха дважды побила давний мировой рекорд

Сначала 21-летняя американка преодолела дистанцию за 24,02 секунды в ходе предварительного заплыва на 50 м баттерфляем.

Несколько часов спустя Гретхен Уолш улучшила собственный рекорд, показав время 23,94 секунды в полуфинальном заплыве на той же дистанции.

Таким образом, Гретхен Уолш дважды побила мировой рекорд, установленный шведкой Терезой Альшаммар в 2009 году в Сингапуре (24,38 секунды).

Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова также участвовала в соревнованиях в столице Венгрии в среду.

Она показала результат 1.04,34 в предварительном заплыве на 100 метров брассом, финишировав пятой.

Шансы семнадцатилетней Ефимовой побороться за медаль на этой дистанции, увы, невелики.

Три года назад, в возрасте 14 лет, она финишировала в заплыве на 100 метров брассом тринадцатой.