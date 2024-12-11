Саммит в Таллинне приведет к ограничениям движения

Руководитель бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) Андрис Вильцин объяснил, что в начале следующей недели полиция будет работать в Таллинне в усиленном составе для обеспечения безопасности как иностранных гостей, так и горожан.

«Ограничения в основном затронут движение в центре города, на Тартуском шоссе, в районе площади Вабадузе и бульвара Рявала, а также в Старом городе на Тоомпеа. В понедельник вечером и во вторник утром, когда иностранные гости будут следовать на встречи, полицейские могут временно останавливать остальное движение. Мы постараемся делать это максимально быстро, но, несмотря на это, просим водителей учитывать, что поездка может занять больше времени, чем обычно», - рассказал Вильцин.

На Тоомпеа будет введен обширный запрет на парковку. С 15:00 16 декабря до 15:00 17 декабря парковка будет запрещена на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, а также на площадях Лосси площади и Кирику.

«Доступ пешеходов на Тоомпеа также будет ограничен - местные жители и работающие в этом районе люди смогут пройти, но для туристов и экскурсантов во время встреч доступ будет закрыт. Местные жители смогут подъехать и на автомобилях, но мы просим учитывать запрет на парковку и тех, кто привык оставлять автомобиль на указанных улицах, найти альтернативные варианты», - добавил он.

В эти дни в Таллинне и его окрестностях будет действовать зона ограничения полетов EER730 как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Это означает запрет на использование дронов и выполнение визуальных и/или тренировочных полетов.

В обеспечении безопасности визита задействовано около 500 полицейских и партнеров по сотрудничеству. «Полицейские при необходимости объяснят дополнительные ограничения, и мы просим о сотрудничестве. Передвигаясь по Старому городу, обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, так как полиция может попросить его для идентификации. Мы стремимся обеспечить бесперебойное движение и общественный порядок», - подытожил Вильцин.