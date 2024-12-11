Как сообщает Äripäev, генеральный директор Sportland Eesti Кайди Каск на прошлой неделе уведомила коллег и партнеров о том, что ее последний рабочий день состоится 6 декабря.
Sportand увольняет генерального директора
Один из основателей Sportland Аре Алтрая поблагодарил Каск за проделанную работу и объяснил, что в руководстве компании перераспределяются зоны ответственности. Это необходимо для того, чтобы успешно преодолеть затяжной спад в региональной розничной торговле и быть готовыми к восстановлению экономики.
Каск, назначенная на должность генерального директора Sportland Eesti в сентябре 2023 года, отказалась от комментариев.
До работы в Sportland Каск занимала должность руководителя Jysk Eesti. В июньском интервью, опубликованном на сайте Sportland, Каск рассказывала, что доверяет своей команде и действует терпеливо. «Если раньше я была очень нетерпеливой и хотела всего и сразу, то теперь у меня больше терпения, хотя принципы остались прежними. Начав работу на новом месте, я сначала анализирую деятельность компании, делаю выводы, составляю план изменений и собираю команду для его реализации», - отмечала она.
По итогам финансового года, завершившегося в апреле, Sportland Eesti получила 60,5 млн евро выручки и 970 000 евро прибыли. Годом ранее оборот был на полмиллиона меньше, однако прибыль составляла 3 млн евро.