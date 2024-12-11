Sportand увольняет генерального директора

Один из основателей Sportland Аре Алтрая поблагодарил Каск за проделанную работу и объяснил, что в руководстве компании перераспределяются зоны ответственности. Это необходимо для того, чтобы успешно преодолеть затяжной спад в региональной розничной торговле и быть готовыми к восстановлению экономики.

До работы в Sportland Каск занимала должность руководителя Jysk Eesti. В июньском интервью, опубликованном на сайте Sportland, Каск рассказывала, что доверяет своей команде и действует терпеливо. «Если раньше я была очень нетерпеливой и хотела всего и сразу, то теперь у меня больше терпения, хотя принципы остались прежними. Начав работу на новом месте, я сначала анализирую деятельность компании, делаю выводы, составляю план изменений и собираю команду для его реализации», - отмечала она.