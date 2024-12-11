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Теперь поддержать обороноспособность Эстонии можно с помощью тары

Перевод: Сергей Светлов
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Оборонную способность Эстонии теперь можно поддержать с помощью автоматов по приему тары в магазинах Coop, например, в Lõunakeskus.
Оборонную способность Эстонии теперь можно поддержать с помощью автоматов по приему тары в магазинах Coop, например, в Lõunakeskus. Фото: Coop Eesti

В автоматах по приему тары в магазинах Coop теперь можно делать пожертвования в Фонд резервистов и таким образом внести вклад в укрепление обороноспособности Эстонии. По-прежнему, возвращая тару, можно поддержать культурные мероприятия для детей через благотворительный фонд Aitan Lapsi.

Глава отдела патриотического воспитания Министерства обороны Мартин Рейснер объяснил, что на пожертвования приобретается специальное снаряжение для Сил обороны, а наиболее актуальной сейчас является закупка беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов.

«Агрессия России против Украины показала, что дроны играют значительную роль как в разведывательных, так и в боевых операциях. Поэтому важно обеспечить резервные силы Эстонии дронами и провести обучение по их использованию», - рассказал Рейснер.

«За последние три года мы видели много достойных инициатив по поддержке украинцев, но хотели создать дополнительную возможность для поддержки обороноспособности самой Эстонии, - сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. - Ранее такая возможность была у клиентов банка Coop через программу Kaardivägi, а теперь и через возврат тары».

Таким образом, начиная с декабря, возвращая тару в магазинах Coop, можно: забрать деньги, использовать чек для оплаты товаров, поддержать культурные мероприятия для детей или пожертвовать средства на укрепление обороноспособности Эстонии.

Через автоматы по приему тары в Coop по-прежнему можно поддерживать благотворительный фонд Aitan Lapsi, который предлагает детям культурный опыт: организует театральные постановки в детских садах и больницах, а также дает возможность участвовать в музыкальных, литературных, художественных, спортивных и подвижных мероприятиях.

«В Coop уже 12 лет есть возможность делать пожертвования, что позволило подарить незабываемые впечатления более чем 265 000 детям», - сказала руководитель фонда Aitan Lapsi Эве Мянник.

Дизайн и установку функций пожертвования для автоматов Coop разработала и реализовала компания Arle Reklaam. Технологическое решение для передачи пожертвований создала компания Tomra. Возможность делать пожертвования есть не во всех магазинах Coop. Посмотреть, в каких автоматах можно сделать пожертвования в фонд резервистов, можно ЗДЕСЬ.

Силы обороны Эстонии построены на принципе резервной армии, что означает, что основу оборонных сил составляют подготовленные военные подразделения, находящиеся в резерве. Резервные силы являются основой Сил обороны, в них числится более 90 000 граждан Эстонии.

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