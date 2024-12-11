Теперь поддержать обороноспособность Эстонии можно с помощью тары

Глава отдела патриотического воспитания Министерства обороны Мартин Рейснер объяснил, что на пожертвования приобретается специальное снаряжение для Сил обороны, а наиболее актуальной сейчас является закупка беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов.

«Агрессия России против Украины показала, что дроны играют значительную роль как в разведывательных, так и в боевых операциях. Поэтому важно обеспечить резервные силы Эстонии дронами и провести обучение по их использованию», - рассказал Рейснер.

«За последние три года мы видели много достойных инициатив по поддержке украинцев, но хотели создать дополнительную возможность для поддержки обороноспособности самой Эстонии, - сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. - Ранее такая возможность была у клиентов банка Coop через программу Kaardivägi, а теперь и через возврат тары».

Таким образом, начиная с декабря, возвращая тару в магазинах Coop, можно: забрать деньги, использовать чек для оплаты товаров, поддержать культурные мероприятия для детей или пожертвовать средства на укрепление обороноспособности Эстонии.

Через автоматы по приему тары в Coop по-прежнему можно поддерживать благотворительный фонд Aitan Lapsi, который предлагает детям культурный опыт: организует театральные постановки в детских садах и больницах, а также дает возможность участвовать в музыкальных, литературных, художественных, спортивных и подвижных мероприятиях.

«В Coop уже 12 лет есть возможность делать пожертвования, что позволило подарить незабываемые впечатления более чем 265 000 детям», - сказала руководитель фонда Aitan Lapsi Эве Мянник.

Дизайн и установку функций пожертвования для автоматов Coop разработала и реализовала компания Arle Reklaam. Технологическое решение для передачи пожертвований создала компания Tomra. Возможность делать пожертвования есть не во всех магазинах Coop. Посмотреть, в каких автоматах можно сделать пожертвования в фонд резервистов, можно ЗДЕСЬ.

Силы обороны Эстонии построены на принципе резервной армии, что означает, что основу оборонных сил составляют подготовленные военные подразделения, находящиеся в резерве. Резервные силы являются основой Сил обороны, в них числится более 90 000 граждан Эстонии.