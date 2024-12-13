Татьяна Климина - историк по профессии. Целых 27 лет она отработала в Нарвском музее, а последние восемь лет работает в Нарвской центральной библиотеке. Rus.Postimees поговорил с Татьяной о новых проектах, будущем и настоящем библиотеки, и в целом об интересе нарвитян к местной культуре и истории города.
«Нам всем не хватает духовности»: нарвский историк о популярности библиотеки и любви к городу
- Татьяна, чем именно Вы сейчас занимаетесь в библиотеке?
- Я работаю библиографом, но с акцентом на то, что я формирую фонд по краеведению. Это не только книги, это еще и но и довоенные открытки, и фотографии Нарвы и Нарва-Йыэсуу, амбротипы (негативы на стекле) и частные коллекции, которые нам отдают бесплатно. Получается, что я из музея ушла, но музей из меня так и не смог. Можно сказать, что историей города я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, с 19 лет. Сейчас я работаю над очень долгосрочным проектом, который рассказывает историю нарвских храмов.
- Можете рассказать поподробнее?
- Я два года вынашивала мысль об этом проекте. Он называется «Утраченный город: из истории нарвских храмов». Мне хотелось показать и рассказать, как нарвские храмы выглядели внутри и снаружи. Потребовалось найти и собрать очень много разного материала, и некоторые фотографии я сама видела впервые. Благодаря нашим читателям я до сих пор собираю материал.
Тут рассказана история 16 храмов, которые находились на территории Нарвы и Ивангорода. До настоящего времени в Нарве сохранилось только два храма - Воскресенский собор и Александровская церковь. Ивангороду повезло чуть больше - там осталось четыре церкви.
Тема мне показалась довольно актуальной потому, что, на мой взгляд, нам всем сейчас не хватает духовности. Мы довольно заняты и часто думаем совсем не о том. Хотя люди жили в разные времена, и не всегда были времена легкие, но сохранялась какая-то духовность, и именно об этом хотелось рассказать.
- Это выставка?
- Да, хотя сейчас она представлена не в полном объеме, и еще открытие будет 8 февраля. Там, помимо самой выставки, будет представлена виртуальная экскурсия по довоенным нарвским храмам - мы прогуляемся по старым улицам, заглянем в храмы, большинство из которых не сохранились до наших дней. Это не первая большая выставка у нас в библиотеке, но первая краеведческая, которую поддержал Фонд культуры, за что мы ему очень благодарны. У меня есть идея написать книгу на основе всего собранного материала, его довольно много.
С проектом мне очень помогли коллеги, сформировалась хорошая рабочая группа. Проект курирует Анна Куули, заведующая детским отделом библиотеки. Все тексты с русского на эстонский переводит Виктория Петрова, и это тоже очень тяжелая работа.
- Насколько большой отклик вы получили? Кто, в основном, проявил интерес к проекту?
- Абсолютно разные, молодежь в том числе, люди преклонного возраста, люди знающие. В рамках проекта у нас была пешеходная экскурсия, и, несмотря на сложные погодные условия, люди пришли и с удовольствием прогулялись. Всем было интересно, но, что самое главное - состоялся диалог. У многих людей есть свои знания, они тоже могут многое рассказать, а это всегда здорово - когда можно не просто что-то рассказать, но еще и многое обсудить.
- Как, в целом, сейчас идут дела у Нарвской библиотеки? Можно ли сказать, что она становится менее популярной?
- Нет, я бы так не сказала. Здесь проходит огромное количество мероприятий, различных встреч. Библиотека на сегодняшний день - центр культуры с абсолютно разных точек зрения. Здесь проходят мероприятия для разных возрастов, на разный вкус, мы всегда пытается расширить свои услуги, и одно из немаловажных аспектов - все это бесплатно.
- Как у вас получается привлечь более молодое поколение? Что вы можете им предложить?
- У нас есть очень хороший опыт с одним нарвским гимназистом, который увлекается археологией. На его лекцию в библиотеку пришли не только интересующиеся историей люди, но и его друзья и одноклассники, им было очень интересно. Я сама была удивлена тому, насколько четко он излагал свои мысли, факты. Для таких ребят наша библиотека - как платформа. Мы даем возможность набираться опыта, делиться знаниями.
Когда молодежь только начинает делать что-то подобное, всегда здорово, если рядом есть куратор, готовый помочь или подсказать, у которого есть опыт работы с аудиторией. С этим мы как раз тоже можем помочь.
- Любовь к истории города есть далеко не у всех: многие живут свою жизнь, и им нет дела до того, как выглядела Нарва до войны. Как думаете, почему важно знать историю города, любить ее?
- Я не могу сказать, что это важно или, наоборот, не важно. Но мне кажется, что это дает нам понимание себя в первую очередь. К тому же, город у нас, действительно, красивый и его местоположение уникально.
- Эта любовь может прийти с возрастом?
- Думаю, может. С возрастом приходит осознание, какое-то переосмысление, и тогда возникает интерес. Но есть и те, кто влюбляются в историю еще со школы, заболевают, и начинают заражать этой любовью всех остальных. Но иногда эта любовь так и не появляется, и это тоже нормально.
- Насколько нарвитяне вообще осведомлены о жизни в своем городе, о ее культуре?
- Я могу делать выводы только по той аудитории, с которой я работаю. И, общаясь с этими людьми, я вижу, что нарвитяне очень любят свой город и гордятся им. У меня была лекция о послевоенной Нарве, и я была очень благодарна людям, которые пришли на лекцию не только чтобы послушать, но и чтобы обменяться со мной информацией. Мы иногда не замечаем, насколько быстро город меняет свой облик, а это очень важно. Но и среди нарвитян есть немало людей, которые наблюдают, задаются вопросами.
- А что насчет популярности бумажных книг, упала ли она в Нарве? Занимает ли библиотека свою нишу?
- Библиотека всегда будет занимать свою нишу. Всегда будут люди, которые любят перелистывать страницы книги. Хотя мне много приходится читать в Интернете, все равно тяжело передать те ощущения, которые я испытываю, читая бумажные книги. И таких много.
Но, конечно, можно заметить, что любовь к чтению падает. Кажется, что в детстве мы читали намного больше, чем сейчас. Хотя по субботам к нам приходит очень много детей со своими родителями: у нас есть много развлечений и помимо книг, даже есть клуб настольных игр. Услуги библиотеки настолько расширились, что теперь она - не только о книгах.
- Работает ли библиотека над своим имиджем? Хватает ли средств для развития библиотеки или есть дыры, которые не покрыть?
- Мы ведем Инстаграм, Фейсбук, у нас даже есть свой Ютуб-канал, для которого сотрудники делают потрясающие репортажи.
Что касается средств, тут дела обстоят чуть сложнее. Мы с коллегами фантазировали о том, как здорово можно было бы реновировать библиотеку, например, построить на крыше стеклянную террасу, где можно было бы пить кофе, с видом на замок и читать. Зданию нужен ремонт, это однозначно, но он требует больших материальных вложений. Хотя мы все равно надеемся на городские власти.
- Нарвитяне, действительно, очень искренне и тепло любят свой город - это всегда очень заметно. Как думаете, что является этому причиной?
- Совокупность факторов. Здесь действительно какое-то особенное место, в том числе и исторически. Это все связано с той любовью, которой тут земля пропитана. И хотя город всегда существует в какие-то сложные времена, потому что город находится на границе.
Арнольд Сювалеп в 1936 году написал книгу по истории города с момента основания до ливонского периода. Нарвское общество древностей им. Ганзена перевело книгу на русский язык и я принимала участие в редактуре текста. Очень рекомендую прочитать эту книгу, чтобы понять, что ничего не изменилось почти за 700 лет, а главное - не изменился сам человек. Да, условия могут меняться, законы и границы. Но человек остается таким же.
- Сейчас для государство образование, история и культура не в приоритете. Как думаете, чем это чревато?
- История точно сохранится. Благодаря исследованиям, различным публикациям. Тех, кто любит историю и покопаться в архивах, довольно много. То же самое и с культурой - она все равно сохраняется и развивается. Я сама большое 20 лет пою в фольклорном ансамбле, и могу сказать, что мы не просто поем - мы изучаем культуру и традиции тех людей, которые жили на нашей территориии.
С образованием все гораздо сложнее. Несмотря на то, что сейчас много возможностей для самообразования, считаю, что костяк должен быть заложен в общеобразовательных учреждениях.