«Нам всем не хватает духовности»: нарвский историк о популярности библиотеки и любви к городу

- Эта любовь может прийти с возрастом?

- Думаю, может. С возрастом приходит осознание, какое-то переосмысление, и тогда возникает интерес. Но есть и те, кто влюбляются в историю еще со школы, заболевают, и начинают заражать этой любовью всех остальных. Но иногда эта любовь так и не появляется, и это тоже нормально.

- Насколько нарвитяне вообще осведомлены о жизни в своем городе, о ее культуре?

- Я могу делать выводы только по той аудитории, с которой я работаю. И, общаясь с этими людьми, я вижу, что нарвитяне очень любят свой город и гордятся им. У меня была лекция о послевоенной Нарве, и я была очень благодарна людям, которые пришли на лекцию не только чтобы послушать, но и чтобы обменяться со мной информацией. Мы иногда не замечаем, насколько быстро город меняет свой облик, а это очень важно. Но и среди нарвитян есть немало людей, которые наблюдают, задаются вопросами.

- А что насчет популярности бумажных книг, упала ли она в Нарве? Занимает ли библиотека свою нишу?

- Библиотека всегда будет занимать свою нишу. Всегда будут люди, которые любят перелистывать страницы книги. Хотя мне много приходится читать в Интернете, все равно тяжело передать те ощущения, которые я испытываю, читая бумажные книги. И таких много.