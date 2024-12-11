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ГАЛЕРЕЯ Рийгикогу принял госбюджет на 2025 год

Перевод: Сергей Светлов
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В среду, 11 декабря, в Рийгикогу прошло третье чтение инициированного правительством законопроекта о государственном бюджете на 2025 год.

Государственный бюджет на 2025 год, принятый голосами коалиционных партий в Рийгикогу, приведет к десяти различным налоговым повышениям в следующем году. В результате из карманов жителей Эстонии будет изъят примерно миллиард евро, что для среднестатистический человека означает потерю одной месячной зарплаты за год.

«Кроме того, повышение налогов приведет к инфляции как минимум на пять процентов и будет сдерживать экономический рост. Налоговые повышения наиболее болезненно ударят по людям с низкими доходами, пожилым, семьям с детьми и жителям сельской местности», - заявил председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.

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