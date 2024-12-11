ГАЛЕРЕЯ Рийгикогу принял госбюджет на 2025 год

Государственный бюджет на 2025 год, принятый голосами коалиционных партий в Рийгикогу, приведет к десяти различным налоговым повышениям в следующем году. В результате из карманов жителей Эстонии будет изъят примерно миллиард евро, что для среднестатистический человека означает потерю одной месячной зарплаты за год.