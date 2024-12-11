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Руководитель Lux Express: новость о поезде Таллинн-Вильнюс кажется странной

Перевод: Сергей Светлов
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Коммерческий директор Lux Express Ингмар Роос заявил, что появление нового железнодорожного сообщения Тарту-Рига не вызывает беспокойства у автобусной компании.
Коммерческий директор Lux Express Ингмар Роос заявил, что появление нового железнодорожного сообщения Тарту-Рига не вызывает беспокойства у автобусной компании. Фото: Eero Vabamägi

Новость о поезде, следующем из Таллинна через Тарту и Ригу в Вильнюс, с одной стороны, стала неожиданностью для Lux Express, но, с другой стороны, кажется странной, потому что его представляют как прямое сообщение, хотя на самом деле на маршруте две пересадки, сказал коммерческий директор автобусной компании Ингмар Роос.

По словам Рооса, у поезда Таллинн-Вильнюс довольно мало уникальной ценности. Он добавил, что, вероятно, новым железнодорожным сообщением пытаются хоть как-то компенсировать затягивание запуска маршрута Тарту-Рига. «Хотя бы что-то сделать», - предположил коммерческий директор.

Роос отметил, что удивительно, что лишь теперь три балтийские страны смогли синхронизировать одно железнодорожное сообщение. Он добавил, что предлагаемое сейчас решение все же лучше для эстонского налогоплательщика, чем маршрут Тарту-Рига. «По крайней мере, не возникнет ситуации, когда эстонские налогоплательщики будут оплачивать сборы за использование латвийской железнодорожной инфраструктуры», - отметил Роос.

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