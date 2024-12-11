Руководитель Lux Express: новость о поезде Таллинн-Вильнюс кажется странной

Новость о поезде, следующем из Таллинна через Тарту и Ригу в Вильнюс, с одной стороны, стала неожиданностью для Lux Express, но, с другой стороны, кажется странной, потому что его представляют как прямое сообщение, хотя на самом деле на маршруте две пересадки, сказал коммерческий директор автобусной компании Ингмар Роос.