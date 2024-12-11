Новость о поезде, следующем из Таллинна через Тарту и Ригу в Вильнюс, с одной стороны, стала неожиданностью для Lux Express, но, с другой стороны, кажется странной, потому что его представляют как прямое сообщение, хотя на самом деле на маршруте две пересадки, сказал коммерческий директор автобусной компании Ингмар Роос.
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Руководитель Lux Express: новость о поезде Таллинн-Вильнюс кажется странной
По словам Рооса, у поезда Таллинн-Вильнюс довольно мало уникальной ценности. Он добавил, что, вероятно, новым железнодорожным сообщением пытаются хоть как-то компенсировать затягивание запуска маршрута Тарту-Рига. «Хотя бы что-то сделать», - предположил коммерческий директор.