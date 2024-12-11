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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Конкуренция между розничными сетями жестче, чем когда-либо

Перевод: Сергей Светлов
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Свежее сравнение цен, проведенное Postimees, показывает, что за месяц титул самой дешевой продуктовой корзины вновь сменил владельца. Однако снижение цен произошло во всех розничных сетях, а конкуренция усиливается. Разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами значительно уменьшилась, хотя все еще остается существенной.

В ноябре разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла 18,66 евро, но к декабрю она значительно сократилась - до 13,31 евро. Это означает снижение на примерно 29%, что является явным признаком более жесткой конкуренции и значительных усилий со стороны розничных сетей.

В декабре самая дешевая продуктовая корзина в Grossi Toidupood с суммой 62,89 евро, что на 2,19 евро дешевле, чем в ноябре. В то же время Prisma и Maxima идут почти вровень: разница между их корзинами составляет всего десять центов. Цена продуктовой корзины в Prisma за месяц выросла на 21 цент и достигла 64,39 евро, тогда как в Maxima наблюдается небольшое снижение цен, и их корзина стоит 64,49 евро - на 1,68 евро дешевле, чем в прошлом месяце.

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