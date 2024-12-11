Свежее сравнение цен, проведенное Postimees, показывает, что за месяц титул самой дешевой продуктовой корзины вновь сменил владельца. Однако снижение цен произошло во всех розничных сетях, а конкуренция усиливается. Разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами значительно уменьшилась, хотя все еще остается существенной.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Конкуренция между розничными сетями жестче, чем когда-либо
В ноябре разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла 18,66 евро, но к декабрю она значительно сократилась - до 13,31 евро. Это означает снижение на примерно 29%, что является явным признаком более жесткой конкуренции и значительных усилий со стороны розничных сетей.