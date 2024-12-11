ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Конкуренция между розничными сетями жестче, чем когда-либо

В ноябре разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла 18,66 евро, но к декабрю она значительно сократилась - до 13,31 евро. Это означает снижение на примерно 29%, что является явным признаком более жесткой конкуренции и значительных усилий со стороны розничных сетей.

В декабре самая дешевая продуктовая корзина в Grossi Toidupood с суммой 62,89 евро, что на 2,19 евро дешевле, чем в ноябре. В то же время Prisma и Maxima идут почти вровень: разница между их корзинами составляет всего десять центов. Цена продуктовой корзины в Prisma за месяц выросла на 21 цент и достигла 64,39 евро, тогда как в Maxima наблюдается небольшое снижение цен, и их корзина стоит 64,49 евро - на 1,68 евро дешевле, чем в прошлом месяце.