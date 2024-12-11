Россия пообещала ответить на удар ракетами ATACMS по Таганрогу, в США предупреждают о новом применении «Орешника»

Международные агентства AP и Reuters в среду со ссылкой на источник в правительстве США сообщили, что Россия может снова применить комплекс «Орешник» против Украины уже ближайшие дни - так считают в разведке США.

При этом собеседник Reuters подчеркнул, что применение нового российского ракетного комплекса принципиально не изменит ситуацию на фронте.

«Мы считаем, что „Орешник" не является фактором, который реально может изменить положение сил на поле боя. Скорее всего, это очередная попытка России терроризировать Украину, и эта попытка будет неудачной», - цитирует агентство свой источник в Вашингтоне.

Associated Press, цитируя свой источник, отмечает, что у России «лишь несколько» таких ракетных комплексов, и их боеголовки обладают меньшей разрушительной силой, чем те, которые российские военные применяют в Украине на регулярной основе.

Во вторник, 10 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что достаточное количество систем, подобных ракетному комплексу «Орешник», сводит к минимуму необходимость использования ядерного оружия.

Впервые Россия ударила баллистической ракетой «Орешник» 21 ноября по Днепру. Владимир Путин тогда заявил, что это новая разработка российской военной промышленности, а ее применение - ответ на украинские атаки территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.