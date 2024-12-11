Кремль использует старые, плохо сохранившиеся танкеры, чтобы продавать свою нефть по ценам, превышающим установленные западными союзниками, сообщает Euronews.
ЕС ввел новые санкции в отношении России, направленные против теневого флота
Европейский союз в среду, 11 декабря, ввел новые санкции против России, направленные против теневого флота танкеров, который Москва развернула, чтобы обойти западные ограничения на торговлю нефтью и сохранить источник дохода, имеющий решающее значение для финансирования войны в Украине.
Этот флот состоит из старых, незастрахованных судов, чье плохое состояние вызывает опасения по поводу надвигающейся экологической катастрофы в европейских водах.
Как сообщил Euronews один из дипломатов, несколько китайских компаний, подозреваемых в содействии российскому производству беспилотников, также попали в черный список в рамках соглашения.
Санкции были скреплены послами 27 стран-членов ЕС на встрече в среду и представляют собой 15-й пакет с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года.
«ЕС и его партнеры по G7 намерены продолжать давление на Кремль», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Конкретные детали ограничений стали известны не сразу, но считается, что пакет будет скромным по сравнению с предыдущими решениями. Обсуждение началось в прошлом месяце и прошло без особых разногласий между странами.
По словам двух дипломатов, Литва, которая высказала претензии по поводу отступления, позволяющего европейским компаниям выходить на российский рынок, была последней, кто отказался от участия в обсуждении.
Это первые санкции, согласованные во время председательства Венгрии в Совете ЕС, которое, как опасались многие дипломаты, замедлит действия на украинском фронте из-за настойчивого стремления Будапешта поддерживать тесные связи с Москвой.
Основное внимание в 15-м пакете уделяется так называемому «теневому флоту», который Россия использует для обхода ценового ограничения, введенного западными союзниками в конце 2022 года, чтобы ограничить продажу российской нефти по всему миру.
Ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти и запрещает западным компаниям, продающим сырую нефть по цене выше оговорённой, предоставлять российским танкерам такие услугми как страхование, финансирование и флагирование.
‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024
🗒️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH
В качестве выхода из сложившейся ситуации Москва начала использовать устаревшие, плохо содержащиеся танкеры, некоторым из которых более 20 лет, используя неясные структуры владения и страхования, фактически ускользающие от контроля союзников по G7. Эти суда ходят под удобными флагами стран, не желающих следовать западным санкциям - таких как Панама, Либерия и Маршалловы острова.
Теневой флот обвиняют в обмане, в том числе в передаче фальсифицированных данных и отключении своих транспортеров, чтобы стать невидимыми для спутниковых систем, а также в осуществлении многочисленных перегрузок с судна на судно, чтобы скрыть происхождение бочек с нефтью.
Состояние этих судов настолько плохое, что Брюссель опасается, разлива нефти, который может вызвать экологическую катастрофу вблизи территории блока. Отсутствие надлежащей страховки затруднит ликвидацию ущерба в море.
Несмотря на очевидные риски, Москва продолжает полагаться на эти танкеры для торговли сырой нефтью - важнейшего источника дохода для финансирования масштабного вторжения в Украину и поддержания высокоинтенсивной военной экономики.
По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Россия получила от экспорта нефти 475 миллиардов евро, что составляет 68 процентов всех доходов от экспорта ископаемого топлива.
В настоящее время Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, которая часто перерабатывается в этих странах и продается на рынке ЕС под другой маркировкой.
По оценкам, «теневой флот» насчитывает около 600 судов, хотя официальных цифр не существует из-за того, что Кремль засекречивает информацию.
По словам дипломатов, санкции, согласованные странами ЕС в среду, направлены примерно на 50 судов, принадлежащих к теневому флоту. Предыдущий пакет санкций включил в черный список 27 судов, лишив их доступа в порты ЕС и запретив предоставлять услуги ЕС.