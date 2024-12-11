ЕС ввел новые санкции в отношении России, направленные против теневого флота

Европейский союз в среду, 11 декабря, ввел новые санкции против России, направленные против теневого флота танкеров, который Москва развернула, чтобы обойти западные ограничения на торговлю нефтью и сохранить источник дохода, имеющий решающее значение для финансирования войны в Украине.

Этот флот состоит из старых, незастрахованных судов, чье плохое состояние вызывает опасения по поводу надвигающейся экологической катастрофы в европейских водах.

Как сообщил Euronews один из дипломатов, несколько китайских компаний, подозреваемых в содействии российскому производству беспилотников, также попали в черный список в рамках соглашения.

Санкции были скреплены послами 27 стран-членов ЕС на встрече в среду и представляют собой 15-й пакет с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года.

«ЕС и его партнеры по G7 намерены продолжать давление на Кремль», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Конкретные детали ограничений стали известны не сразу, но считается, что пакет будет скромным по сравнению с предыдущими решениями. Обсуждение началось в прошлом месяце и прошло без особых разногласий между странами.

По словам двух дипломатов, Литва, которая высказала претензии по поводу отступления, позволяющего европейским компаниям выходить на российский рынок, была последней, кто отказался от участия в обсуждении.