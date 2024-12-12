Пособия увеличатся за счет минималки, однако нюансы кроются в повышении налогов: Департамент соцстрахования дал разъяснения

– В 2024 году снизились пособия для многодетных семей, причем сразу на 200 евро каждое. Столь же существенных изменений в 2025 году не планируется?

– В 2025 году подобных изменений не планируется. Однако стоит обратить внимание на то, что с родительских компенсаций взымается подоходный налог. То есть, на размере выплат отразится и то, что с будущего года новая ставка подоходного налога составит 22%. То есть, сумма выплачиваемых компенсаций сократится на два процента. Фактически рост минимальной зарплаты на 8% нивелируется увеличением ставки подоходного налога на 2%, если говорить о родительских компенсациях.

– Какова продолжительность детского отпуска, какие компенсации за него положены?

– Детский отпуск ранее был известен как «детские дни». До 2022 года каждый родитель ребенка до 14 лет мог напрямую брать у работодателя три детских дня в году. С апреля 2022 года вступили изменения, компенсации стал начислять Департамент соцстрахования. Теперь можно брать не три дня в году, а в сумме всего 10 рабочих дней до достижения ребенком возраста 14 лет. То есть, количество дней сильно сократилось.

Детские дни должны выпадать только на ваши рабочие дни, в том числе на субботы и воскресенья.

– Почему детский отпуск необходимо согласовывать дважды – с работодателем и департаментом?