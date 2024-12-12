С 1 января 2025 года изменится ставка родительских компенсаций и выплат за детский отпуск. Кто получит больше, а кто меньше? Какие пособия привязаны к размеру увеличенной минимальной зарплаты?
Пособия увеличатся за счет минималки, однако нюансы кроются в повышении налогов: Департамент соцстрахования дал разъяснения
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник отдела семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов.
Выдержки из беседы:
– Как повлияет на размер социальных пособий увеличение минимальной зарплаты до 886 евро?
– Что касается выплат семьям с детьми, то минимальная зарплата окажет влияние на четыре вида родительских компенсаций, в том числе на декретные и оплату детских отпусков.
Минимальная зарплата увеличится на 66 евро, поэтому получателям декретных в размере минимальной зарплаты с 1 января будут поступит на счет вместо прежних 820 евро сумма в 886 евро.
Для получателей минимальной ставки семейных компенсаций, составляющей в этом году 725 евро, ничего не изменится, эта сумма не вырастет.
Если же ребенок родится уже в новом году, а родитель в предшествующий беременности период не работал (в течение одного года до начала беременности), то компенсация в новом году составит 820 евро, то есть будет равна минимальной зарплате в 2024 году.
Изменения не коснутся детских пособий (80 евро на ребенка – прим.ред.), пособий для многодетных семей (450 и 650 евро в зависимости от количества детей – прим.ред.).
А вот минимальная ставка компенсации за детский отпуск напрямую привязана к размеру минимальной зарплаты. Максимальная ставка привязана к максимальной ставке семейной компенсации, которая в этом году составляет 4733 евро (трехкратная средняя зарплата позапрошлого года), а в будущем году вырастет до 5265 евро в месяц. Это касается примерно 10% получателей родительских компенсаций, чей средний доход превышает 5000 евро в месяц.
– В 2024 году снизились пособия для многодетных семей, причем сразу на 200 евро каждое. Столь же существенных изменений в 2025 году не планируется?
– В 2025 году подобных изменений не планируется. Однако стоит обратить внимание на то, что с родительских компенсаций взымается подоходный налог. То есть, на размере выплат отразится и то, что с будущего года новая ставка подоходного налога составит 22%. То есть, сумма выплачиваемых компенсаций сократится на два процента. Фактически рост минимальной зарплаты на 8% нивелируется увеличением ставки подоходного налога на 2%, если говорить о родительских компенсациях.
– Какова продолжительность детского отпуска, какие компенсации за него положены?
– Детский отпуск ранее был известен как «детские дни». До 2022 года каждый родитель ребенка до 14 лет мог напрямую брать у работодателя три детских дня в году. С апреля 2022 года вступили изменения, компенсации стал начислять Департамент соцстрахования. Теперь можно брать не три дня в году, а в сумме всего 10 рабочих дней до достижения ребенком возраста 14 лет. То есть, количество дней сильно сократилось.
Детские дни должны выпадать только на ваши рабочие дни, в том числе на субботы и воскресенья.
– Почему детский отпуск необходимо согласовывать дважды – с работодателем и департаментом?
– Заказать детский отпуск нужно сначала у работодателя, - за 30 дней - а потом подать заявление в Департамент соцстрахования. Работодатель может не одобрить это заявление, если он вовремя не был оповещен или не давал своего согласия. В этом случае мы свяжемся с родителем дополнительно. Если всё в порядке, никаких оповещений не будет.
– Действительно ли детский отпуск столь же невыгоден, как и Больничный лист?
– Если родитель имеет среднюю зарплату в 2000 евро, то за детский день можно получить только половину дневной зарплаты. Однако сумма не может быть меньше, чем рассчитанная по минимальной ставке компенсация за полный рабочий день. То есть, 820 евро нужно разделить на 21,17 рабочих дней в месяце, получится 38 евро 73 цента.
При зарплате в 2000 евро сумма компенсации за детский день будет равна примерно минимальной ставке. Таким образом, уходить в детский отпуск часто бывает невыгодно. При этом детские дни можно брать только, если вы работаете на постоянном договоре. Никакой другой договор не дает права на детский отпуск.
– Сколько пособий выплачивается в Эстонии? И сколько из них будут затронуты повышением минимальной зарплаты?
– Соцпособий очень много, они выплачиваются различными госструктурами, в том числе Кассой страхования от безработицы, Кассой здоровья, Департаментом социального страхования. Мы оказываем большой спектр услуг – от пенсий и семейных компенсаций до пособий по инвалидности. Одних только семейных компенсаций насчитывается 20 видов. Повышение минималки повлияет на шесть видов компенсаций, а именно – на родительские компенсации и оплату детских отпусков.
Подробнее в повторе!
- С 1 января 2025 года изменится минимальный и максимальный предел родительских выплат и компенсаций за детский отпуск. Каким образом?
- Как повлияет на размер социальных пособий увеличение минимальной зарплаты?
- Что изменится по части детских отпусков?
- Какие ограничения касаются их планирования?
- Почему детский отпуск необходимо согласовывать дважды – с работодателем и департаментом?
- Где и как можно запланировать детский отпуск?
- Как высчитывается сумма компенсаций за отпуск?
- Какие изменения ждут получателей соцпособий через год?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain