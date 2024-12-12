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Студия Postimees: как изменятся размеры пособий в 2025 году? Разъясняет Департамент соцстрахования

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С 1 января 2025 года изменится ставка родительских компенсаций и выплат за детский отпуск. Кто получит больше, а кто меньше? Какие пособия привязаны к размеру увеличенной минимальной зарплаты?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник отдела семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов. Следите за беседой в 13:00!

  • С 1 января 2025 года изменится минимальный и максимальный предел родительских выплат и компенсаций за детский отпуск. Каким образом?
  • Как повлияет на размер социальных пособий увеличение минимальной зарплаты?
  • Что изменится по части детских отпусков?
  • Какие ограничения касаются их планирования?
  • Почему детский отпуск необходимо согласовывать дважды – с работодателем и департаментом?
  • Где и как можно запланировать детский отпуск?
  • Как высчитывается сумма компенсаций за отпуск?
  • Какие изменения ждут получателей соцпособий через год?
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