С 1 января 2025 года изменится ставка родительских компенсаций и выплат за детский отпуск. Кто получит больше, а кто меньше? Какие пособия привязаны к размеру увеличенной минимальной зарплаты?
Студия Postimees: как изменятся размеры пособий в 2025 году? Разъясняет Департамент соцстрахования
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник отдела семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов. Следите за беседой в 13:00!
- С 1 января 2025 года изменится минимальный и максимальный предел родительских выплат и компенсаций за детский отпуск. Каким образом?
- Как повлияет на размер социальных пособий увеличение минимальной зарплаты?
- Что изменится по части детских отпусков?
- Какие ограничения касаются их планирования?
- Почему детский отпуск необходимо согласовывать дважды – с работодателем и департаментом?
- Где и как можно запланировать детский отпуск?
- Как высчитывается сумма компенсаций за отпуск?
- Какие изменения ждут получателей соцпособий через год?