Рийгикогу запретил предоставление услуг соляриев и татуировок несовершеннолетним

За принятие закона проголосовало 54 депутата, против - десять.

Закон устанавливает ответственность государства, самоуправлений и организаций, а также обновляет требования и ограничения для защиты здоровья людей. Особое внимание в законе уделяется профилактике и детям.

Закон определяет требования к окружающей среде и питанию для детских садов, школ и социальных учреждений. Например, усиливается роль директора школы в создании среды, способствующей здоровому питанию. Также законом запрещается предоставление услуг соляриев и татуировок несовершеннолетним. Кроме того, закон устанавливает требования к электромагнитным полям, косметическим продуктам, услугам красоты и бассейнам.

Новая регуляция вводит ограничения на использование товаров и услуг, представляющих прямую угрозу здоровью. Ограничения касаются использования ядовитых растений, животных, растительных и животных продуктов, а также опасных химикатов для защиты и улучшения здоровья.

Закон вносит поправки в Закон о рекламе и Закон о защите прав потребителей для расширения полномочий Департамента здоровья и наделяет его правом и обязанностью контролировать законность торговых приемов, включая рекламу, с целью защиты здоровья людей.

Законом также обновляются максимальные размеры штрафов и принудительных денежных взысканий в Законе об охране общественного здоровья и в некоторых специальных законах, чтобы они были достаточно эффективными.

Важные изменения вносятся и в Закон о наркотических и психотропных веществах и их прекурсорах для того, чтобы потенциально опасные для здоровья населения психоактивные вещества можно было быстрее изымать с рынка.