Провальный старт сезона лучшей биатлонистки Эстонии. Появилась информация о причинах

Этот сезон начался для Томингас ужасно. На стартовом соревновании этапа Кубка мира – эстафете – женская сборная заняла десятое место, но группа Томингас выступила крайне плохо. Затем она выступила в индивидуальном зачете, но заняла лишь 76 место. В субботу спортсменка вообще пропустила спринт.

Ее тренер Тобрелутс тогда сказал, что состояние Томингас не позволяет бороться за высокие места, из-за чего они решили пропустить соревнование и заняться тренировками.

В своем блоге Томингас написала, что причиной ее плохих выступлений может быть мышечная усталость.

«Какой бы ни была эта проблема, нужно найти свежесть и энергию. Это то, чего мы пытались добиться в последние дни Контиолахти. Также были сделаны анализы крови, возможно, полученные там результаты дадут какие-то ответы».

Сейчас биатлонистка получила конкретику.

«Судя по результатам анализом, можно сказать, что речь идет о признаках усталости. К счастью, никаких сигналов о болезни. В пятницу Туули выйдет на старт», - подтвердил Postimees в среду Тобрелутс то, что Туули Томингас будет выступать в Хохфильцене (Австрия) в 7,5-километровом женском спринте этапа Кубка мира.

На пятницу на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене запланированы спринты как среди женщин, так и среди мужчин. В субботу пройдут гонки преследования среди женщин на 10 км и мужчин на 12,5 км. В воскресенье пройдут мужские и женские эстафеты.