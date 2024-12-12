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Энели Ефимова вышла в финал чемпионата мира на 100 м брассом

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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по плаванию на короткой воде лидер сборной Эстонии Энели Ефимова в среду, 11 декабря, уверенно вышла в финал на дистанции 100 метров брассом, передает RusERR.

В своем полуфинале Ефимова заняла четвертое место с результатом 1 минута и 3,80 секунды. По сумме двух полуфиналов эстонская пловчиха показала пятое время.

В квалификации на стометровке брассом Ефимова тоже показала пятое время (1.04,34).

Финал пройдет в четверг вечером.

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