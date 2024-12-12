На проходящем в Будапеште чемпионате мира по плаванию на короткой воде лидер сборной Эстонии Энели Ефимова в среду, 11 декабря, уверенно вышла в финал на дистанции 100 метров брассом, передает RusERR.
Энели Ефимова вышла в финал чемпионата мира на 100 м брассом
В своем полуфинале Ефимова заняла четвертое место с результатом 1 минута и 3,80 секунды. По сумме двух полуфиналов эстонская пловчиха показала пятое время.
В квалификации на стометровке брассом Ефимова тоже показала пятое время (1.04,34).
Финал пройдет в четверг вечером.