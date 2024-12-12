Сборная Эстонии по флорболу не пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

В первой трети Эстония проиграла 1:4, во второй 2:4. В последнем периоде эстонцы позволили забить в свои ворота лишь один гол, но сами сумели забить лишь два мяча. Итоговый счет стал 5:9.

Расмус Рандоя был признан лучшим игроком (1 гол). Из эстонской команды также результативны были Сандер Сави, Алекс Карк, Расмус Боландер и Танель Казенурм. По результативным передачам можно отметить Эгерта Унга, Роме Андро Моора, Леона Швайгера, Гердо Унга и Матиаса Эйнаманна.

Две лучшие команды из подгруппы «A» и подгруппы «B» чемпионата мира обеспечили себе прямой выход в четвертьфинал, две слабейшие команды встретились с первой и второй командами из подгруппы «C» и подгруппы «D» в 1/8 финала.

Сборная Эстонии, стартовавшая в группе «С», разгромила сборные Австралии, Канады и Филиппин. Эстония продолжит борьбу за 9-е место на чемпионате мира, а в четверг сыграет с Польшей. Словакия встретится с Чехией в четвертьфинале.