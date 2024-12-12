Эстонская сеть автозаправок резко снизила цены на топливо

В компании заявитли, что снижение цен в течение всего дня, крупнейшее в этом году на топливном рынке, поможет компенсировать рост потребительских расходов в конце года.

«Это самое большое снижение цен на топливо в этом году. Учитывая, что конец года и Рождество - время больших трат для многих, это однодневное снижение цен - подарок для всех жителей страны от Terminal Oil», - сказал Райдо Раудсепп, член правления компании.

В четверг розничная цена 95-го бензина составит 1,409 евро за литр, 98-го бензина - 1,459 евро за литр, а дизельного топлива - 1,439 евро за литр.

Цены действительны с шести утра до полуночи.