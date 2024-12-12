Что ждет Сирию дальше? Три сценария развития событий

Племенные вооруженные группировки на юге Сирии никогда не признавали власть клана Асадов и вряд ли захотят подчиняться новой власти в Дамаске.

На востоке все еще действуют и представляют угрозу остатки так называемого «Исламского государства» [объявлено террористическим и запрещено во многих странах, в том числе в России]. По ним наносят удары США.

Курдские формирования, при поддержке Соединенных Штатов, контролируют территории на северо-востоке страны. Эти формирования воевали с сирийскими группировками, которые поддерживает Турция, и в последние дни там снова начались бои.

Кроме того, за 13 лет войны за пределами Сирии сформировалось много оппозиционных организаций и альянсов. Пока неясно, вернутся ли эти деятели и организации в Сирию и примут ли участие в каком-то процессе политического транзита.

Сирийско-швейцарский политолог, профессор Лозаннского университета Йозеф Дахер, как и другие эксперты, считает на данный момент маловероятным, чтобы сирийские группировки мирно и дружно начали править страной, поделив и децентрализовав власть после свободных выборов.

«Аль-Джулани сначала объявил, что на переходный период остается премьер-министр старого режима. Но затем он назначил премьер-министром Мохаммеда аль-Башира из правительства национального спасения Идлиба, которым правит ХТШ», — напоминает Дахер.

ХТШ, по мнению Дахера, определенно хочет консолидировать власть — но при этом ей будет очень трудно править страной единолично.