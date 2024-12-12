Материнская компания скандальной клиники обанкротилась

Скандальная клиника Novel Clinic так не успела открыться – в сентябре прошлого года биржевая компания Hepsor выселила ее из нового здания клиники, ссылаясь на нарушение договора аренды.

Для покрытия долгов арендодатель также изъял находящиеся в помещениях оборудование и имущество.

Теперь суд объявил о банкротстве компании-владельца клиники Novel Clinic Assets – об этом ходатайствовали несколько фирм.

По словам банкротного управляющего Оливена Эннока, согласно поданным должником данным, у компании имеется основное имущество на сумму чуть более миллиона евро, а также нематериальный вклад в размере около 550 000 евро.

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