Видео Келли Сильдару опубликовала видео со злополучной тренировки

Бронзовая призерша Олимпийских игр в Пекине получила травму 23 ноября в Штубае (Австрия). Сильдару упала во время тренировки перед этапом Кубка мира. 22-летняя лыжница получила разрыв передней крестообразной связки (ПКС) левого колена.

«Вот так я порвала крестообразную связку колена. Это действительно маленькое и нелепое падение. Я до сих пор не могу понять, как такое маленькое падение может нанести такой большой ущерб», - написала Сильдару в опубликованном в соцсети видео.

Семь лет назад у Келли была такая же травма, а в прошлом году в январе она получила разрыв крестообразной связки правого колена. Спортсменка прошла три операции, причем последняя была совсем недавно и Сильдару едва-едва восстановилась после нее. Осенью Келли Сильдару выступила на этапе кубка мира в Новой Зеландии, где заняла 7 место.

Восстановление после подобных травм зависит от множества деталей. Если разрыв связки произошел полностью, на выздоровление потребуется девять месяцев. То есть снова начнется гонка со временем, как это было накануне Олимпиады в Пхенчхане 2017 года. Сейчас предстоит зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортине.