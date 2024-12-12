В среду Рийгикогу принял закон о внесении изменений в Закон об отходах и упаковке, который позволяет сдавать в пункты сбора использованные шины в неограниченном количестве и предоставляет упаковочным компаниям возможность взимать залог за всю упаковку.
Новый закон должен упростить жизнь автомобилистам
За принятие закона проголосовали 58, против - 10 членов Рийгикогу.
Закон упростит процедуру сдачи шин. Создание единой системы ответственности производителей позволит снизить затраты за счет эффекта масштаба, а в будущем предприятия и потребители смогут бесплатно приносить в пункты приема неограниченное количество автомобильных покрышек.
Закон также уточняет определение термина «производитель автотранспортных средств и компонентов автотранспортных средств». Он также уточняет положения, касающиеся гарантии и страхования, необходимых при подаче заявки на получение экологического разрешения на хранение отходов и обращение с опасными отходами.
В законе подчеркиваются требования к покупке и приемке проблемной продукции, чтобы уменьшить количество споров и обеспечить правильное управление отходами. Кроме того, с двух до четырех лет будет продлен срок исковой давности по правонарушениям, связанным с нарушением обязанности по приему, сбору, повторному использованию и утилизации отходов проблемной продукции.
Для компаний, производящих упаковку, закон дает возможность применять залог ко всей упаковке. Действующая до сих пор процедура позволяла добавлять залог только к определенным видам упаковки, но не позволяла освобождать такой залог от НСО, что не регулировалось Законом об упаковке.