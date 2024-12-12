Новый закон должен упростить жизнь автомобилистам

За принятие закона проголосовали 58, против - 10 членов Рийгикогу.

Закон упростит процедуру сдачи шин. Создание единой системы ответственности производителей позволит снизить затраты за счет эффекта масштаба, а в будущем предприятия и потребители смогут бесплатно приносить в пункты приема неограниченное количество автомобильных покрышек.

Закон также уточняет определение термина «производитель автотранспортных средств и компонентов автотранспортных средств». Он также уточняет положения, касающиеся гарантии и страхования, необходимых при подаче заявки на получение экологического разрешения на хранение отходов и обращение с опасными отходами.

В законе подчеркиваются требования к покупке и приемке проблемной продукции, чтобы уменьшить количество споров и обеспечить правильное управление отходами. Кроме того, с двух до четырех лет будет продлен срок исковой давности по правонарушениям, связанным с нарушением обязанности по приему, сбору, повторному использованию и утилизации отходов проблемной продукции.

Для компаний, производящих упаковку, закон дает возможность применять залог ко всей упаковке. Действующая до сих пор процедура позволяла добавлять залог только к определенным видам упаковки, но не позволяла освобождать такой залог от НСО, что не регулировалось Законом об упаковке.