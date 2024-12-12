Ранее: гражданин Эстонии Алекс Клишевич отправляется в Мьянму для охраны китайского бизнесмена, но вместо этого попадает в ловушку мафии, занимающейся интернет-мошенничеством, наркотрафиком и торговлей людьми. Его заставляют обучать местных боевиков и пытаются принудить к изготовлению бомбы.
Опасные для жизни приключения Алекса в нестабильном регионе, раздираемом гражданской войной и вооруженными конфликтами, становятся по-настоящему безумными, когда ему кажется, что вырваться из лап мафии вот-вот удастся.