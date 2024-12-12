Новый пилотный проект в Таллинне: один учитель будет давать онлайн-уроки сразу в нескольких школах

«Учитель, находящийся один либо в классе, либо в студии, проводит урок математики, который будет транслироваться в прямом эфире для примерно десяти полных классов одновременно», - рассказала ведущий специалист Таллиннского департамента образования Тийу Томмула, добавив, что обучение будет организовано таким образом, чтобы ученики могли отвечать на уроке, а также получать от учителя обратную связь.

Как отметила Томмула, за порядком в каждом классе будет следить взрослый: «Это может быть помощник учителя или учитель другого предмета, квалификация по математике от него не требуется».

Министерство образования поддерживает новый подход, однако у учителей и руководителей учебных заведений пилотный проект пока вызывает больше вопросов, чем ответов: например, директор Таллиннской реальной школы Эне Саар не понимает, как учитель должен понять, что ученики действительно усвоили материал: «Кто-то, возможно, отстал, у кого-то есть вопросы - как эти вопросы дойдут до меня?»

По словам Саар, нереально, чтобы все дети смогли задать свои вопросы в течение 45 минут: «Это невозможно, чтобы сто человек обратились к учителю».