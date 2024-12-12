Техобслуживание морского кабеля взвинтит цену на электричество

Согласно оперативному сообщению, переданному на биржу NordPool, работы, начавшиеся сегодня утром на финском берегу, завершатся в ночь на пятницу в 1:00.

Средняя биржевая цена в эстонском ценовом регионе в среду составила 223,47 евро за мегаватт-час, что на 50% выше по сравнению со вторником.

Из-за снижения пропускной способности средняя цена МВт-ч в Финляндии в среду составила 5,38 евро, а в ранние утренние часы цена даже была отрицательной.

Средняя биржевая цена в Эстонии на четверг составила 154,74 евро, однако утром с 08:00 до 09:00 мегаватт-час стоил 542 евро, а в следующем часу - 483 евро.

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