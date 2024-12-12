ЕС разрешил ограничивать права на убежище мигрантов, прибывающих из РФ и Беларуси

Хотя такие шаги противоречат праву Европейского союза, Польша, страны Балтии и Финляндия начали останавливать прибывающих из РФ и Беларуси мигрантов, обвиняя Москву и Минск в попытке дестабилизации Европы путем отправки в нее большого количества мигрантов.

Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен уточнила в среду, что Брюссель разрешает странам-членам ограничивать права мигрантов на убежище, если их использование в качестве оружия может представлять угрозу безопасности.

«В такой ситуации они могут ограничивать право на убежище, но в соответствии с жесткими условиями и в правовых рамках», - сказала Вирккунен, подчеркнув, что такие ограничения должны быть исключительными, временными и пропорциональными.

По состоянию на 2024 год число нелегальных мигрантов, 90% которых имеют российскую студенческую или туристическую визу, увеличилось на границе Беларуси и ЕС на 66% по сравнению с 2023 годом.