Нам есть кем гордиться! В Таллинне вновь названы лучшие спортсмены года

Таллинн награждает лучших спортсменов и команды с 1994 года. Церемония, которая состоялась в этом году, стала 31-й.

Насыщенным спортивный год был и на местном уровне. В этом году Таллинн принял более ста международных соревнований, из которых около 20 – чемпионаты и этапы Кубка мира и Кубка Европы по различным видам спорта. Эти мероприятия привлекли в Эстонию как мировых звезд спорта, так и восходящих талантов.

Массовые спортивные мероприятия проходили ежедневно, в них участвовали в общей сложности 160 000 жителей и гостей города. Так, вновь проходила бесплатная программа летних тренировок для молодежи города, а также традиционное «Спортивное утро», в котором под руководством профессиональных спортсменов приняли участие более 500 любителей активного образа жизни. Кроме того, образовательным учреждениям был брошен вызов – выполнить миллион приседаний за одну минуту. Участие в акции приняли 41 школа и 68 детских садов столицы.

Привлечение молодежи к спорту остается для города приоритетом: на данную сферу было выделено более 6,9 миллиона евро. Благодаря этим средствам была организована спортивная деятельность более чем для 22 500 юных спортсменов в возрасте от 7 до 19 лет.

В течение года средства инвестировались и в спортивные объекты, расположенные в городской среде: отремонтированы существующие объекты и построены новые. В городе появились новые спортивные и тренировочные площадки, после капитальной реконструкции вновь открылся Таллиннский легкоатлетический холл.