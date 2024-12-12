В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб Департамента защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) ежегодно поступает около 4000 заявлений от недовольных потребителей, у которых имеются претензии к зарегистрированному в Эстонии торговцу.

Например, жалобы могут быть поданы на торговцев, продавших некачественный товар, или на торговцев, чье обслуживание настолько плохо, что потребитель требует возврата денег.

Руководитель отдела предпринимательской среды Министерства экономики Трийну Силламаа сказала, что министерство отказалось от плана сделать исполнение решений комиссии обязательным, поскольку государство не уверено, что решения по подобным внесудебным спорам соответствуют Конституции.

«Юристы придерживаются противоположных мнений, и пока этот фундаментальный вопрос остается нерешенным, не стоит вводить в законодательство дополнительные меры, которые впоследствии могут создать конституционные проблемы», - сказала она.