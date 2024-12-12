ЕС выделит Эстонии миллионы евро для мониторинга границы с Россией

Эта сумма является частью 170 млн евро, выделенных шести странам в рамках программы Border Management and Visa Facility (BMVF) для противодействия гибридным угрозам на восточной границе ЕС.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что решение еврокомиссии, с одной стороны, показывает, что Европа все серьезнее относится к защите восточной границы, а с другой — что она уверена в достижениях Эстонии и ее планах на будущее.

«Мы приложили все усилия, чтобы наряду с другими проблемами безопасности наши партнеры по ЕС лучше понимали вызовы и угрозы на восточной границе Европы. Эстония отвечает за защиту внешних границ Европейского союза и шенгенской зоны. С помощью этих дополнительных средств мы сможем внедрить лучшие технологии и возможности для защиты наших собственных границ в узком смысле, а также безопасности всей Шенгенской визовой зоны в более широком смысле», - подчеркнул Ляэнеметс.

Эстония получит 19,4 млн евро, Латвия — 17 млн евро, Литва — 15,4 млн евро, Финляндия — 50 млн евро, Польша — 52 млн евро и Норвегия — 16,4 млн евро.

Помощь будет направлена на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и предотвращения атак беспилотников для обеспечения ситуационной осведомленности в режиме реального времени и повышения мобильности пограничных патрулей.