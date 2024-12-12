В четверг Европейская комиссия приняла решение, в соответствии с которым, в частности, Эстонии выделяется дополнительно 19,4 млн евро на укрепление пограничного контроля.
ЕС выделит Эстонии миллионы евро для мониторинга границы с Россией
Эта сумма является частью 170 млн евро, выделенных шести странам в рамках программы Border Management and Visa Facility (BMVF) для противодействия гибридным угрозам на восточной границе ЕС.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что решение еврокомиссии, с одной стороны, показывает, что Европа все серьезнее относится к защите восточной границы, а с другой — что она уверена в достижениях Эстонии и ее планах на будущее.
«Мы приложили все усилия, чтобы наряду с другими проблемами безопасности наши партнеры по ЕС лучше понимали вызовы и угрозы на восточной границе Европы. Эстония отвечает за защиту внешних границ Европейского союза и шенгенской зоны. С помощью этих дополнительных средств мы сможем внедрить лучшие технологии и возможности для защиты наших собственных границ в узком смысле, а также безопасности всей Шенгенской визовой зоны в более широком смысле», - подчеркнул Ляэнеметс.
Эстония получит 19,4 млн евро, Латвия — 17 млн евро, Литва — 15,4 млн евро, Финляндия — 50 млн евро, Польша — 52 млн евро и Норвегия — 16,4 млн евро.
Помощь будет направлена на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и предотвращения атак беспилотников для обеспечения ситуационной осведомленности в режиме реального времени и повышения мобильности пограничных патрулей.
Российская Федерация и Беларусь используют миграцию как политическое оружие для дестабилизации европейских стран и ослабления целостности Шенгенской зоны. В 2024 году количество нелегальных пересечений границы между ЕС и Беларусью увеличилось на 66% по сравнению с 2023 годом. Во многих случаях пересекающие границу использовали визы, выданные Российской Федерацией.
В настоящее время общая сумма Оперативной программы по управлению границами и визовому режиму (BMVI) составляет чуть более 53 млн евро, и эти деньги будут включены в Оперативную программу с национальным обязательством по софинансированию. Деньги будут доступны до конца 2029 года. 97% средств уже открыты для использования. Крупнейшим бенефициаром является Департамент полиции и пограничной охраны.
При поддержке ЕС будет закуплена и установлена большая часть оборудования для наблюдения на восточной границе Эстонии - внешней границе ЕС. Эстония использовала средства политики внутренней безопасности ЕС для приобретения и установки на внешней границе беспилотников, наземных и водных транспортных средств для патрулирования, различных камер, радаров и другого современного оборудования для наблюдения и мониторинга.
Внешние границы ЕС охраняются с помощью новейших технологий при поддержке ЕС, что позволяет обеспечить беспрепятственный поток путешественников, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, ускорить пересечение границы и эффективно предотвращать, выявлять и бороться с трансграничной преступностью.