При пожаре в многоквартирном доме погиб человек

В 4.16 утра в Центр тревоги поступило сообщение о задымленной лестничной клетке на улице Юри в Выру. Сработал датчик дыма. Один из жильцов заметил языки пламени в окне третьего этажа.

Когда прибыли спасатели, следов открытого огня не было, но при открытии двери в квартиру поступил кислород. Команда с оборудованием для дымоудаления обыскала квартиру, но жильца сразу найти не удалось.

При повторном обыске квартиры мертвый мужчина был найден за сгоревшей кроватью. Пожар был ликвидирован к 5.12 утра.

Соседей попросили покиунть покинуть квартиры, а помещения проветрили. Также был проверен чердак дома.

Нижняя квартира дома также пострадала от воды. Состояние здоровья одного из жильцов было проверено сотрудниками скорой помощи.

Другие квартиры дома были проверены. Дыма в них не обнаружили. Разбитые и обгоревшие оконные рамы сгоревшей квартиры были демонтированы, чтобы они не представляли опасности для людей на улице.

Спасательные работы закончились в 6.54. Огнем была охвачена одна из комнат квартиры, она полностью уничтожена.

Спасатели напоминают, что только работающий датчик быма может своевременно предупредить о пожаре. Детектор дыма может спасти жизнь.