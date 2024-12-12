В конце ноября полиция доставила в Эстонию 41-летнего мужчину, который сбежал из страны в 2017 году, будучи подозреваемым в наркопреступлениях. Он был задержан в 2022 году в Таиланде и теперь, благодаря международному полицейскому сотрудничеству и процедуре экстрадиции, находится под стражей в Эстонии.
Полиция доставила в Эстонию подозреваемого в наркопреступлениях, скрывавшегося в Таиланде
По словам представителя полиции, 41-летнего жителя Эстонии подозревают в незаконном обороте крупного количества наркотиков в составе группы в октябре 2017 года. Согласно обвинению, мужчина совершил преступление в Литве, когда вместе с другим мужчиной передал соотечественнику около 1,5 килограмма кокаина для доставки в Эстонию.
К преступлению были причастны всего пять человек. Четверо из них были задержаны полицией в октябре и ноябре того же года и уже признаны виновными. Местонахождение пятого мужчины установить сразу не удалось, и в начале 2018 года полиция в сотрудничестве с Ляэнеской окружной прокуратурой объявила его в международный розыск.
В мае 2022 года тайская полиция задержала его в Паттайе за нарушение визовых правил и превышение срока пребывания в стране. В ходе проверки тайская полиция установила, что Эстония объявила его в международный розыск через Интерпол.
В сентябре 2022 года Министерство юстиции через Министерство иностранных дел направило дипломатическими каналами в Королевство Таиланд запрос на экстрадицию от имени Ляэнеской окружной прокуратуры.
«Хотя эстонские ведомства всегда стараются как можно быстрее вернуть человека на родину, это не всегда дает быстрый результат, и в зависимости от иностранного государства процедура экстрадиции может длиться годами», - сообщил представитель полиции в пресс-релизе. Он добавил, что в этом случае Министерство иностранных дел неоднократно направляло ноты с просьбой об экстрадиции, но процесс в итоге занял около двух с половиной лет.
28 ноября этого года власти Таиланда наконец передали мужчину эстонским полицейским, которые доставили его обратно на родину. По решению суда мужчина был взят под стражу.
«Такие успешно завершившиеся процессы экстрадиции ясно показывают, что международное юридическое сотрудничество в Эстонии работает эффективно, обеспечивая возможность правосудия даже в географически отдаленных странах. Это важно не только для расследования преступлений, но и для обеспечения доверия к системе правосудия», - отметила руководитель отдела международного правового сотрудничества Министерства юстиции Астрид Лаурендт-Ханиоя.
По словам руководителя криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, этот случай подтверждает, что бежать от полиции в другую страну не имеет смысла, и лучше отвечать за свои поступки в родной стране и без промедления.
«Полиция ежедневно сотрудничает с коллегами по всему миру. Наших разыскиваемых задерживают и доставляют в Эстонию для суда из самых разных уголков мира, включая Азию и Южную Америку. Благодаря международному сотрудничеству мы ежегодно задерживаем в других странах около 50 разыскиваемых лиц», - рассказал Распель.
«Наш опыт показывает, что рано или поздно преступнику придется отвечать за свои деяния, а бегство за границу - это лишь временное утешение. Побег за границу может означать для разыскиваемого длительное пребывание в учреждении для задержанных в чужой стране. Практика экстрадиции различается в зависимости от страны, и этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Как в данном случае или, например, пару лет назад в Панаме, где разыскиваемый провел в местной тюрьме более года и очень хотел ускорить свою выдачу в Эстонию», - добавил он.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Мерри Тийтус, недавняя практика показывает, что международное сотрудничество как в Европе, так и с более отдаленными странами становится все более интенсивным.
«Путешествия между странами стали проще и для подозреваемых в преступлениях, что, в свою очередь, осложняет их поимку или расследование связанных с ними преступлений. Международное сотрудничество, осуществленное в ходе этого уголовного процесса для экстрадиции подозреваемого в Эстонию, показывает, что для расследования преступлений или поимки подозреваемых возможно взаимодействие даже с отдаленными странами», - отметила она.
«Теперь, когда подозреваемый находится в Эстонии и взят под стражу, продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут проанализированы собранные материалы и решено, по какой процедуре предъявить обвинение подозреваемому и передать уголовное дело в суд для осуществления правосудия», - добавила Тийтус.