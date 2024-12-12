Полиция доставила в Эстонию подозреваемого в наркопреступлениях, скрывавшегося в Таиланде

28 ноября этого года власти Таиланда наконец передали мужчину эстонским полицейским, которые доставили его обратно на родину. По решению суда мужчина был взят под стражу.

«Такие успешно завершившиеся процессы экстрадиции ясно показывают, что международное юридическое сотрудничество в Эстонии работает эффективно, обеспечивая возможность правосудия даже в географически отдаленных странах. Это важно не только для расследования преступлений, но и для обеспечения доверия к системе правосудия», - отметила руководитель отдела международного правового сотрудничества Министерства юстиции Астрид Лаурендт-Ханиоя.

По словам руководителя криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, этот случай подтверждает, что бежать от полиции в другую страну не имеет смысла, и лучше отвечать за свои поступки в родной стране и без промедления.

«Полиция ежедневно сотрудничает с коллегами по всему миру. Наших разыскиваемых задерживают и доставляют в Эстонию для суда из самых разных уголков мира, включая Азию и Южную Америку. Благодаря международному сотрудничеству мы ежегодно задерживаем в других странах около 50 разыскиваемых лиц», - рассказал Распель.