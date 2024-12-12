По информации Äripäev, полиция предъявила подозрение в совершении уголовного преступления известному инвестору Яаку Роосааре, пишет dv.ee.
Известному инвестору предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления
Центральная криминальная полиция сообщила Äripäev, что 42-летнему Роосааре было предъявлено подозрение в осуществлении экономической деятельности без лицензии.
Сегодня также были проведены следственные действия в связанных с подозреваемым местах. Никто не был задержан.
Руководитель Восточного отдела бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Стевен Рехелем пояснил, что согласно первоначальному подозрению, подозреваемый через различные компании предлагал финансовые услуги, для которых требуется выдаваемая Финансовой инспекцией лицензия на деятельность кредитного учреждения.
Читайте подробнее на dv.ee.