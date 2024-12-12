Еще две европейские страны станут полноценными членами Шенгенской зоны

С этого дня будет полностью отменен контроль на границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения, сообщила в четверг, 12 декабря, председательствующая в Европейском совете Венгрия по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе.