Еще две европейские страны станут полноценными членами Шенгенской зоны
С этого дня будет полностью отменен контроль на границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения, сообщила в четверг, 12 декабря, председательствующая в Европейском совете Венгрия по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе.
Глава МИД Венгрии Шандор Пинтер заявил об историческом шаге, от которого выиграют многие граждане ЕС. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также приветствовала принятое единогласно решение. Тем самым ЕС признает достижения обеих стран по защите внешних границ, указала она.