После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года религиозные организации России оказались перед лицом выбора: поддержать войну или мир, смерть или жизнь, убийство или спасение, зло или добро? И многие выбрали служение злу. Точнее - духовное обслуживание путинского режима. Андрей Кузичкин размышляет о том, как же это случилось.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Война и церковь: что определило позиции религиозных объединений РФ по отношению к агрессии против Украины?
В авангарде движения в поддержку войны в Украине оказалась Русская Православная Церковь. Высшие иерархи во главе с патриархом Кириллом и рядовые верующие объединились вокруг идеи «денацификации» украинцев, которая конвертировалась в призывы борьбы с Антихристом. Очень быстро православная церковь превратилась в идеологический отдел Министерства обороны России, а патриарх по своей роли в проведении «специальной военной операции» получил статус подручного Алексея Громова - главного координатора кремлевской пропаганды.
В своих проповедях патриарх разоблачает происки Запада, намеренного уничтожить русскую цивилизацию. Как следствие - вместо поиска мира по христианским заповедям, патриарх начал благословлять русское оружие и молиться о победе России по заповедям Путина. Забыты слова из послания Святого апостола Павла к Колоссянам: «…где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем - Христос». Вместо интернационалиста, по слову Евангелия, патриарх Кирилл превратился в последовательного сторонника и проповедника идеи русского национализма.
Мир дворцам, война хижинам
Кстати, исступленная борьба с Западом привела в России к ревизии всей истории Руси времен Золотой Орды. Так, в проповеди, произнесенной патриархом Кириллом 6 декабря этого года в Александро-Невском скиту в Подмосковье в день памяти князя Александра Невского, предстоятель русской православной церкви поделился следующими мыслями: «Александр Невский ездил в Золотую Орду, …возил туда подарки. … Потому что ордынцы не посягали на главное - на душу нашего народа, на его мировоззрение... А вот когда с Запада пошли полки иноземных, святой Александр… со всей очевидностью осознал, какая колоссальная опасность грозит Руси. Ведь им, в первую очередь, души наши были нужны, или, выражаясь современным языком, они стремились переформатировать Русь, подчинить ее Западу… Россия должна была стать вассалом Запада со всеми страшными последствиями: уничтожением государственности, истреблением ресурсов, полным уничтожением русского национального самосознания и, конечно, веры православной».
И заключил патриарх свою проповедь словами: «Господь да умудрит и укрепит Президента нашего, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, все воинство наше, всех правителей наших как в центре, так и на местах». Молитва за власть имущих означает одно: мир дворцам и войну хижинам, обитателей которых безжалостно благословляют на бойню.
Пересмотр истории отношений Руси с Золотой Ордой продолжил самый известный идеолог русского национализма Александр Дугин, который 11 декабря на сайте Духовного управления мусульман России опубликовал статью под заголовком: «Наше дело встать на тропу Чингис-хана!». Приведу несколько цитат из этого откровенного до степени духовной порнографии текста: «Мы, русские, живем под сенью Чингис-хана. Он принес нам не только иго с Востока, но и свободу от ярма Запада… Он увел русских жен в стан диких монголов, но дал нам через свою кровь степную ярость и великую энергию пространства… Русские до Чингис-хана - периферия Византии и Европы. Русские после Чингис-хана - оплот Вселенской Империи, новая Византия, последний Рим, абсолютный центр геополитической битвы за судьбы мира. Чингис-хану мы обязаны всем… И само Московское Царство, и Романовская Империя и даже Советский Союз демонстрируют нам разнообразные версии Руси Монгольской… Наше дело встать на тропу Чингис-хана. Вернуться в нашу историю, вновь обрести смысл и цель нашего общего национального евразийского бытия».
Мусульмане и буддисты не отстают от православных
Конечно, возникает вопрос: куда предлагает вернуться Александр Дугин, если Золотая Орда давно ушла в небытие? Скорее всего, речь идет о мусульманском мире России и за ее пределами. Помимо православных именно мусульмане довольно активно поддерживают Путина в войне с Украиной. Так, председатель Духовного управления мусульман России, главный муфтий, шейх Равиль Гайнутдинов ведет большую работу по поддержке российских военнослужащих в зоне «специальной военной операции».
«Для бойцов устраивают праздники. Везут мясо, рис, подготовленные морковь и лук, большие казаны, готовят плов на праздники Ураза-байрам, Курбан-байрам. В зоне боевых действий - на территории ЛНР в одной из дивизий есть четыре мечети-палатки с мусульманской литературой и ковриками для молитв. У бойцов-мусульман всегда есть возможность совершить намаз». Такую информацию можно найти на сайте Духовного управления мусульман России.
Однако и православные прихожане, и монашество не отстают от своих мусульманских собратьев в оказании помощи бойцам, ведущим бои в Украине. Несколько объявлений с сайтов православных монастырей и храмов: «В Марфо-Мариинской обители милосердия с начала 2023 года действуют мастерские, где плетут маскировочные сети, чтобы оказать помощь бойцам в зоне боевых действий. Потребность в сетях очень высокая. Обитель приглашает всех желающих оказать помощь нашим воинам. Маскировочные сети спасают жизни воинов, которых ждут дома близкие. Без маскировки бойцы и техника видны как на ладони»; «В Калуге, на территории Крестовоздвиженского монастыря, как и во многих церковных приходах, ведется работа по поддержке Российской Армии. Настоятель монастыря, иеромонах Тихон (Шепеленко) - полковой священник. Сегодня в Крестовоздвиженском монастыре все преисполнены стараниями по изготовлению маскировочных сетей»; «В храме во имя Иоанна Богослова, что в Богдановиче, у прихожан появилась полезная традиция - после службы… они собираются и плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Размером три на три метра из ленточек защитного цвета. Трудятся, читая молитву, или под звуки православного радио. Берут пример с настоятеля храма и других священнослужителей».
Российские буддисты тоже не остались в стороне. Тем более, российские регионы, где население исповедует буддизм, являются главными поставщиками пушечного мяса для Донбасса: Бурятия, Тува и Калмыкия. Так, глава Буддийской традиционной Сангхи России, XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев еще в 2022 году прокомментировал слова папы римского о жестокости бурят, участвующих в военной операции в Украине.
Аюшеев назвал эти слова «недобрыми». По его мнению, «европейским латинцам непонятно, что …наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды». Аюшев также заявил, что участие в войне в Украине - священный долг российских буддистов.
Степень вовлеченности религиозных организаций России в военную политику путинского режима разная. Но есть конфессии и священники, которые или демонстрируют нейтралитет, или даже пытаются противостоять войне.
От молчания до сопротивления
Иудаизм в России объявлен одной из четырех традиционных религий наряду с христианством, исламом и буддизмом. Интересы религиозных евреев представляют Российский еврейский конгресс и Федерация еврейских общин России.
На сайте этих организаций практически нет сообщений, связанных с войной в Украине. Хотя после начала войны Российский еврейский конгресс сообщил всем желающим срочно репатриироваться из России в Израиль об упрощении процедуры получения необходимых документов.
А Федерация еврейских общин России до начала и сразу после начала боевых действий в феврале 2022 года разместила информацию о предоставлении гуманитарной помощи беженцам из Донбасса в российском городе Ростов-на-Дону. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший Россию в феврале 2022 года, заявил, что представителям еврейского сообщества в России следует покинуть страну, «пока можно», прежде чем их «сделают козлами отпущения» за трудности, вызванные военной операцией в Украине.
Конференция католических епископов России своего негативного отношения к войне в Украине не скрывает. На сайте организации опубликовано много антивоенных материалов, рассказывается о деятельности в условиях российской оккупации в Мелитополе греко-католического священника, публикуются все воззвания папы римского к миру.
Не случайно католические священники уже не раз становились в России жертвами провокаций со стороны российских спецслужб и высылались из страны. Так, в апреле 2022 года за антивоенные высказывания из России выслан мексиканец Фернандо Вера, настоятель католического прихода Петра и Павла в Москве. В феврале 2023 года из России выслано сразу два католических священника, оба - граждане Польши. В ноябре 2024 года выслан 85-летний Владислав Клоц, викарий католического прихода Симона и Фаддея в Сочи. И это далеко не все случаи репрессий в отношении католических священников в России.
Евангелическо-лютеранская церковь России также смело заявила о своей антивоенной позиции и даже опубликовала в феврале 2022 года обращение представителей религий и конфессий Чехии к своим собратьям в России, в котором осуждалась российская агрессия против Украины. И я лично знаком с несколькими лютеранскими священниками, вынужденными эмигрировать из России из-за своих убеждений.
Московский патриархат также жестко преследует православных священников-отступников. Так, Алексей Уминский и Констатин Кокора из Москвы, Дмтрий Останин из Бергена, Петр Крутицкий из Челябинска были наказаны за отказ читать молитву «О победе святой Руси»: им запретили служение в храме.
Открыто осудил войну осенью 2022 год верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, после чего вынужден был покинуть Россию и уехать в Монголию. В 2023 году он был объявлен в России «иностранным агентом».
«Религиозный» проект Путина
Я думаю, что Путин давно готовил проект по превращению религиозных объединений России в институты государственной власти. Для этого был использован механизм государственного финансирования конфессий и разрешения на коммерческую деятельность.
Так, Русская православная церковь владеет заводами, отелями, землями, имеет налоговые льготы и ежегодный доход до 200 млн евро. Точных данных нет, потому что экономика церкви абсолютно непрозрачная. Управление российских мусульман тоже не бедная структура. И в лице религиозных организаций Путин купил пропагандистскую машину, которая обслуживает интересы власти и дурит головы своим прихожанам. Только тот, кто не зависит от Москвы, как католики и лютеране, имеют свободу служить Богу, а не маммоне (Матфей, 6:24).
И если Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата на самом деле хочет сохранить себя и верность заветам Христа, а заодно избавиться от назойливой опеки государства, я призываю клириков и мирян, в число которых вхожу и я как православный с полувековым стажем, составить обращение на имя Путина с требованием прекратить войну и вывести войска из Украины.
В этом и заключатся миссия Церкви Христовой: не сеять вражду и благословлять убийства, а нести в мир Любовь и спасать души от ненависти и злобы. И не бояться, подобно Спасителю Нашему, Иоанну Предтече и Святым апостолам, говорить в лицо власти о ее пороках и неправедных деяниях.