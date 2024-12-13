АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Война и церковь: что определило позиции религиозных объединений РФ по отношению к агрессии против Украины?

Конечно, возникает вопрос: куда предлагает вернуться Александр Дугин, если Золотая Орда давно ушла в небытие? Скорее всего, речь идет о мусульманском мире России и за ее пределами. Помимо православных именно мусульмане довольно активно поддерживают Путина в войне с Украиной. Так, председатель Духовного управления мусульман России, главный муфтий, шейх Равиль Гайнутдинов ведет большую работу по поддержке российских военнослужащих в зоне «специальной военной операции».

«Для бойцов устраивают праздники. Везут мясо, рис, подготовленные морковь и лук, большие казаны, готовят плов на праздники Ураза-байрам, Курбан-байрам. В зоне боевых действий - на территории ЛНР в одной из дивизий есть четыре мечети-палатки с мусульманской литературой и ковриками для молитв. У бойцов-мусульман всегда есть возможность совершить намаз». Такую информацию можно найти на сайте Духовного управления мусульман России.

Однако и православные прихожане, и монашество не отстают от своих мусульманских собратьев в оказании помощи бойцам, ведущим бои в Украине. Несколько объявлений с сайтов православных монастырей и храмов: «В Марфо-Мариинской обители милосердия с начала 2023 года действуют мастерские, где плетут маскировочные сети, чтобы оказать помощь бойцам в зоне боевых действий. Потребность в сетях очень высокая. Обитель приглашает всех желающих оказать помощь нашим воинам. Маскировочные сети спасают жизни воинов, которых ждут дома близкие. Без маскировки бойцы и техника видны как на ладони»; «В Калуге, на территории Крестовоздвиженского монастыря, как и во многих церковных приходах, ведется работа по поддержке Российской Армии. Настоятель монастыря, иеромонах Тихон (Шепеленко) - полковой священник. Сегодня в Крестовоздвиженском монастыре все преисполнены стараниями по изготовлению маскировочных сетей»; «В храме во имя Иоанна Богослова, что в Богдановиче, у прихожан появилась полезная традиция - после службы… они собираются и плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Размером три на три метра из ленточек защитного цвета. Трудятся, читая молитву, или под звуки православного радио. Берут пример с настоятеля храма и других священнослужителей».