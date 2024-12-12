ФОТО И ВИДЕО Обвиняемые в жестоком убийстве предстали перед судом

Два подростка, которые ранним утром 25 августа в четыре часа утра, находясь под воздействием крепкого алкоголя и наркотиков, ворвались в дом 59-летнего местного жителя в деревне Таммисте под Пярну и до смерти избили его особенно мучительным и жестоким способом, были доставлены из тюрьмы Виру в Пярну. Они предстали перед судом.