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ФОТО И ВИДЕО Обвиняемые в жестоком убийстве предстали перед судом

Перевод: Сергей Светлов
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Два подростка, которые ранним утром 25 августа в четыре часа утра, находясь под воздействием крепкого алкоголя и наркотиков, ворвались в дом 59-летнего местного жителя в деревне Таммисте под Пярну и до смерти избили его особенно мучительным и жестоким способом, были доставлены из тюрьмы Виру в Пярну. Они предстали перед судом.

Лица подростков предельно серьезны. Они молча и почти неподвижно слушают, как прокурор и адвокаты на предварительном заседании обсуждают, как будет проходить процесс.

Старшего обвиняемого защищает адвокат Тоомас Метсмаа, младшего - адвокат Рюнно Роосмаа. Оба адвоката ходатайствовали о проведении закрытых судебных заседаний, ссылаясь, в частности, на то, что обвиняемые - несовершеннолетние.

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