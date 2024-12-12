Одна из самых уважаемых фигур в промышленности Эстонии, Сийри Лахе, завершает свою работу в компании Estonian Cell, производящей древесную массу. Ее трудовой договор истекает в конце года. За 12 лет у Лахе сформировалось ясное понимание того, что нужно делать для оживления экономики.
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Что произойдет, если в Эстонии исчезнет промышленность? Сделало ли правительство что-то для предотвращения этого?
Сийри Лахе предупреждает: Эстонии важно не только привлекать новые инвестиции, но и сохранять уже существующие. Недавний пример - крупное и значимое предприятие, которое свернуло деятельность и перенесло производство за пределы страны.