Что произойдет, если в Эстонии исчезнет промышленность? Сделало ли правительство что-то для предотвращения этого?

Член правления Estonian Cell Сийри Лахе покинет свой пост в конце года. Она сказала, что вложила много сил и времени в развитие и успехи предприятия, поэтому судьба Estonian Cell останется для нее важной даже после завершения работы на руководящей должности.

Фото: FOTO: Sander Ilvest